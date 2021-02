Nikola Jokić je planetarna zvezda. Nestvarnim partijama kupio je sve ljubitelje igre pod obručima i profilisao se u jedno od prvih imena NBA lige. Momak rođen u Somboru otisnuo se preko bare 2015. godine i počeo da krči put u najjačoj ligi na svetu. Tada niko nije ni slutio da će od tog trenutka početi uspon Denver Nagetsa. Danas je Nikola Jokić zaštiti znak Denvera, a maštoviti centar uvek rado govori o životu u Srbiji, počecima, ljubavi koju oseća na svakom koraku od navijača. I ne zaboravlja Sombor i korene.

Otac Nikole Jokića veliki je obožavalac igre po obručima, izbora nije bilo. Za košarku je predodređen, ona mu je u genima. Dotakao se i domovine, i načina života u Evropi.

„To je moj dom, ljudi koje volim, koji mi mnogo znače. Oni su za mene olakšanje i to svakodnevno. Znate, malo je drugačije u Evropi. Ovde ideš u školu, stekneš visoko obrazovanje, a u Evropi ili ideš u školu ili igraš košarku. Odrastao sam uz dvojicu starije braće. Profesionalno su igrali košarku. Ona je u mojim genima ceo moj život. Moj tata je bio fan košarke, tako da nisam imao drugi izbor“, započeo je razgovor Jokić.

Državna obeležja izazivaju posebnu emociju, a košarkaši sa prostora bivše SFRJ čvrsto se u Americi drže zajedno, provode vreme, idu na večere, igraju igrice...

„Stvarno je kul kad vidite svoju zastavu, čujete svoj jezik. Ljudi vas zaista vole, a vi im uzvratite ljubav. U Čikagu je velika srpska zajednica i oni dosta dolaze. Igrao sam sa i protiv Bobija Marjanovića kod kuće. Došli smo u SAD, poznajem ga dugo vremena i zaista smo dobri prijatelji. Viđamo se, igramo video igrice. Vučević je iz Crne Gore. U kontaktu sam sa Bogdanovićem, sa svima“.

Zato kad se priseća iskustva iz reprezentacije...

„Bilo je zaista dobro iskustvo biti sa momcima. Bilo je pomalo drugačije jer sam navikao da igram, već pet ili šest godina godina igram tu košarku odbojkaškim stilom. Bilo je drugačije, ali je bilo lepo iskustvo".

I na kraju, govoreći o Denver Nagetsima i finalu Zapadne konferencije prošle sezone...

"Dobra strana je što mi nemamo lidera. Lider je ceo tim. Ponekad je Džamal, ponekad ja... To je ono što volim kod ovog tima. Igramo zajedno i jedan za drugoga.... Želim da se sećam ovog tima i tog trenutka do kraja života. Vidiš da ste učinili nešto što nikada ranije niste. Mislim da je to stvarno kul“, rekao je Denverov brilijant.