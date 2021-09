Nikola Jokić o odluci da ne igra za reprezentaciju: Postupio sam pametno, opet bih uradio isto

Prvi put otkako se javnosti obratio putem Tanjuga i saopštio da ovog leta neće nositi dres reprezentacije jer je umoran i treba mu pauza, Nikola Jokić se obratio medijima.

Zvanično najbolji igrač NBA lige je u Denveru razgovarao sa lokalnim medijima na obaveznom “medija danu” rezervisanom za odgovore košarkaša na pitanja američkih novinara.

Jokić je Amerikancima saopštio lepe vesti na pitanje šta mu je bio najzanimljiviji detalj tokom odmora.

“Supruga i ja očekujemo bebu tako da je to verovatno najvažniji momenat letnje pauze. Verovatno najvažniji momenat u mom životu. Takođe, bilo je lepo je i što su moji konji pobedili na dvadesetak trka“, rekao je Jokić.

Potom je još malo govorio o svojoj ljubavi prema konjima.

„Čovek oseća vezu sa njima. Nema mnogo ljudi okolo i možete da se opustite kada ste sa njima. To želim da radim kada završim karijeru. To je čista ljubav i želim da je osećam do kraja života. Volim njihov miris. Volim osećaj kada ih hranim. Zvuk konja koji jedu u štali je najlepši zvuk na svetu. To je nešto što samo ljudi koji vole konje mogu da razumeju“.

Američki novinari su ga podsetili i na odluku da se ne odazove pozivu u reprezentaciju.

„Doneo sam odluku. Dobra ili loša, stojim iza nje. Opet bih uradio isto. Bila je to pametna odluka. Pogotovo ako pogledate koliko igrača je moralo da propusti utakmice prošle sezone. Verujem u organizaciju i stručni štab ekipe“.

Na pitanje da li se kao MVP lige oseća više popularnim, odgovorio je:

„Nije baš zanimljivo biti slavan. Ne želim da budem popularniji nego što sam sada i mislim da mogu to da kontrolišem“.