Ponovo je sve otvoreno u finalu zapadne konferencije. Uspeli su Nagetsi da se iskupe za poraz u drugom meču i bar deo pritiska prebace u dvorište Lejkersa. Podigli su nivo samopouzdanja u redovima Denvera, što su oslikale i reči srpskog centra Nikole Jokića.

“Znali smo da je ovo trka, a da rival ima dobre trkače. Čekali smo da rival stane sa igranjem, ali smo znali da se to neće dogoditi. Čak i kad smo imali otvorene situacije promašivali smo, a Lejkersi su nastavljali da igraju zonu. Ipak, Džamal Marej je imao nekoliko velikih poena u završnici i zahvaljujući tome smo pobedili. U prvoj utakmici su bili agresivni, a mi mnogo sporiji, ali smo u drugoj videli da možemo da igramo sa njima. Treća utakmica donela je fenomenalno veče i veliku pobedu”, rekao je Jokić.

Trener Maloun je istakao da Denver ima dve super zvezde Jokića i Mareja, a i sprski centar je imao samo reči hvale na račun saigrača.

“Marej je imao problema sa ramenom pre dolaska ovde, nisam znao kako će se izboriti sa tim, ali pokazao je da je stvoren za poene. Verujem da je superstar i velika snaga tima. Danas nas je vodio do pobede i drago mi je da mi je saigrač”.

Srpski as je posebno bio raspoložen u prvoj četvrtini. Tada je ubacio 11 poena. Do kraja meča je postigao još toliko, uz 10 skokova i pet asistencija.

“Nisam imao plan. Kad možete da poentirate to i učinite. Prosto se desi, nikad ne ulazim u utakmicu misleći sad je vreme za poene. Prosto uzmem šta mi utakmica ponudi. Mnogo je lakše”.

Pobeda Denvera posebno je važna jer je usledila posle poraza u poslednjoj sekundi, te su Jokić i saigrači pokazali izuzetnu mentalnu snagu.

“Protiv Portlanda prethodne godine igrali smo četiri produžetka i izgubili. Potom smo ih savladali u narednoj utakmici. Slično smo učinili i protiv Klipersa. Jednostavno ne želimo da izgubimo, to je mentalitet. Možda mogu da nas pobede sa 20-30 poena razlike ili poslednjim šutem, ali nećemo odustati”.

Morao je Jokić da priča i o snažnim duelima sa Dvajtom Hauardom i Džavalom Megijem.

"Iskreno, oni samo rade svoj posao. A ja svoj. Nekada oni pobede, nekada ja. To je igra. Ne gledam na to kao na međusobne, pojedinačne duele. Ja samo igram košarku kako košarka treba da se igra. Ako su oni agresivni, probam da napadnem, a ako se odmaknu... Razumete me? Ako vam sve ovo ima nekog smisla", rekao je centar Denvera.