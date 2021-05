Odakle početi?

Hajde, recimo, odzvaničnog sajta NBA lige.

Ako uzmemo njega kao najmerodavnijeg, tamo se Nikola Jokić vrlo često, u redovnim "apdejtima", trke za MVP nagradu pojavljuje na prvom mestu. Iz sedmice u sedmicu. Upravo je danas NBA napravila novi presek, a stvari se nisu mnogo promenile: Nikola Jokić je i dalje na prvom mestu.

Čak i sajt NBA lige potvrđuje da Jokić sve više učvršćuje mesto broj jedan i da ga ne prepušta konkurenciji. U poslednjem meču, protiv Njujork Niksa, mogao je da se uveri i u kvalitete Džulijusa Rendla, ali i sam sajt NBA kaže da je srpski centar tu pokazao dominaciju. Samo je u prvoj deonici dao 24 poena, što mu se do sada nije dogodilo u karijeri.

Koliko Jokić igra moćno, možda i najbolje opisuju reči njegovog saigrača Majkla Portera Juniora.

"Iskreno, samo mu bacimo loptu i iskuliramo. Pustimo ga da radi njegov posao. Nijedan visoki igrač u NBA ne može da ga čuva jedan na jedan. Tako da ga mi samo pustimo da radi svoj posao. Volimo kada je agresivan, volimo kada tako igra", jasan je Porter.

Naravno, u priču se umešao i trener Nagetsa Majkl Meloun.

"Ovo je bio samo još dokaz i primer zašto je Nikola MVP. Da bismo mi radili to što radimo, potrebno je da imamo vrhunskog igrača i mi ga posedujemo. Kao i mnogo dobrih igrača oko njega. Ali Nikola je bio poseban", rekao je Meloun.

On je izuzetno važan za ovakav razvoj Jokića.

“Čovek mi je dao sve. Dao mi je slobodu. Vodio me je. Pokazao mi je put. I izgradili smo odličan odnos, to je više od košarke. Šest godina da zajedno nešto gradimo", rekao je Jokić.

Vratimo se na predviđanje i rangiranje u ovkiru MVP trke, ponavljamo, na zvaničnom sajtu NBA lige.

Nikola Jokić je i dalje na mestu broj jedan.

"Deluje da je nagrada skoro zaključana za Jokića. On nastavlja da podiiže Denverovo pomoćno osoblje na parketu, iz noći u noć. Na 13 mečeva ove sezone dao je 30 ili više poena uz 10 ili više skokova. To nikada niko nije uradio u jednoj sezoni kada se gleda Denverova franšiza. Vodio je Nagetse u poenima, skokovima i asistencijama na 22 meča ove sezone. Adetokunbo je učinio to 21 put u sezoni 2018/2019 kada je osvojio MVP titulu. Poslednje pojačanje Denvera, Ostin Rivers, nazvao je Jokića MVP-jem. Možda je u pravu", stoji na zvaničnom sajtu NBA lige.

Jokić ove sezone u proseku postiže 26,4 poena, ima 10,9 skokova, 8,4 asistencije i 1,4 ukradenu loptu po utakmici.

NBA trenutno kao drugog u MVP trci vidi Džoela Embida koji u proseku daje 29 poena, a tome dodaje 10.8 skokova, 2,9 asistencije, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu u proseku po meču.

Treći je Janis Adetokunbo, četvrti Kris Pol, peti Luka Dončić. Posle njih slede Demijan Lilard, Stef Kari, Rudi Gober, Devin Buker i pomenuti Džulijus Rendl. Naravno, opcije su uvek i Kavaj Lenard, Rasel Vestbruk, Lebron Džejms, Donovan Mičel i Kajri Irving, ali povrede su im pravile dosta problema.

Zanimljivo je da su Jokić i Embid glavni kandidati za MVP nagradu, a da su zapravo igrači koji nastupaju na poziciji centra. I to se mnogo sviđa čuvenom Hakimu Olajdžuvonu.

NBA liga je u poslednjih 25 godina nagradila samo jednog centra MVP nagradom. Bio je to Šakil O´Nil.

"Vau, nisam to znao. Pa, Embid ili Jokić to moraju da promene, znate? Jokić je veoma agilan i poseduje vrhunske veštine za svoj gabarit. Veoma je pametan kada igra na postu. Poseduje sve u paketu", rekao je Olajdžuvon.

Nije čuveni Olajdžuvon štedeo reči hvale za Jokića.

"On donosi potpuno novu dimenziju zbog stila igre. Deli vrhunska dodavanja, postiže poene iz reketa, spolja. Sviđa mi se njegova pokretljivost uz to što mnogo vidi na terenu. Ne smete mu dopustiti da šutira iz bloka, ubiće vas. Kompletan igrač. On je MVP kandidat, u to nema sumnje. Ako osvoji tu nagradu, biće potpuno zasluženo", jasan je Olajdžuvon.

Dakle, zvanični sajt NBA vidi Jokića kao favorita, vidi ga i čuveni Olajdžuvon. Tu se priča naravno ne završava.

Brojni renomirani američki sajtovi i novine posvećene praćenju košarke svrstavaju Nikolu kao glavnog favorita za MVP nagradu. ESPN ga je nedavno intervjuisao, a The Athletic rekao nešto poput: “Ovo je Džokerov svet, mi samo živimo u njemu”.

A renomirani Njujork Tajms se pita: Kako je Nikola postao favorit za MVP nagradu?

Prošle sezone je postojao konsenzus oko toga da je Jokić vrhunski igrač, ali je završio kao deveti u MVP trci. Ali, na dve sedmice do kraja regularnog dela NBA lige, već kovači kreću da unose njegovo ime na trofej namenjen najboljem u NBA ligi, piše Njujork Tajms. I dodaje da je jedno od najvećih unapređenja u njegovoj igri došlo u šutu za tri poena koje je prvi put skočilo na preko 40%, tačnije na 41,2% ove sezone.

Jedan od najpoznatijih američkih košarkaških novinara, Bil Simons, svrstao je Jokića među najbolje asistente u istoriji.

"Mislim da je Jokić među tri ili četiri najbolja dodavača ikada", rekao je Simons.

Kupio je Jokić svojim partijama i zvanični sajt NBA, i renomirane listove poput Atletika, Njujork Tajmsa, “USA Today”, i bivše legende poptu Hakima Olajdžuvona ili Medžika Džonsona, a u poslednjoj anketi od 101 američkog novinara, 90 glasalo za Jokića da treba da bude MVP. Nema više šale. Realnije je nego ikada.

Sve su šanse da će tako i biti. Srpski košarkaš, simpatični bucko iz Sombora, na vrhu sveta. Dobro zvuči, zar ne?