Ako Crvena zvezda odbrani šampionsku krunu, imaće potpis Ognjena Dobrić! Noć karijere u najluđoj košarkaškoj predstavi koju smo gledali godinama unazad i pobeda Crvene zvezde za 2:0 u finalnoj seriji - 85:79 (30:17, 25:24, 8:29, 22:9)!

Ovo se ne pamti, Ognjen Dobrić je sa svoje dve ruke spasao Crvenu zvezdu sunovrata u ambis i u minutima kada niko drugi nije mogao, ni smeo da uputi šut ili pogodi nešto, dogodio se levoruki šut iz Knina koji je sa 27 poena rešio drugu utakmicu finala! Ovakav šou pojedinca dugo se nije videlo u finalu Jadranske lige. Utakmica je sama po sebi bila fantastična, za pamćenje, ali je upravo Ognjen Dobrić svojim vanserijskim rešenjima upotpunio doživljaj. Za 31 minut na parketu Dobrić je ubacio 27 poena uz 8/18 iz igre (2/8 za tri), a onda dopisao još pet skokova, tri asistencije, po jednu ukradenu loptu i blokadu, te čak šest iznuđenih prekršaja za ukupni indeks 27!

Teško da je u najkraćim crtama moguće objasniti šta smo sve videli večeras, ali je samo jedno sigurno – Ognjen Dobrić igra košarku života! Imala je Budućnost rezultat 74:65 na šest i po minuta do kraja posle snažnog zakucavanja Vilija Rida, ali onda je polako sve počelo da se okreće u Zvezdinu korist. Dobrić je pogodio težak skok šut, Marko Simonović je zatim ubacio dva slobodna bacanja i onda je počeo Dobrićev “One Man Show“! Ponovo je Crvena zvezda imala energiju iz prvog poluvremena, pre svega uspela je da povrati smirenost i defanzivnu kompoziciju, gde je upravo Simonović imao strašno važnu ulogu. Kada se podvuče crta, sve to je samo olakšalo posao Ognjenu Dobriću da preuzme odgovornost na sebe i reši utakmicu u Zvezdinu korist! Nastavio je da rešeta kako samo on to zna – posle dvokoraka, pa uz faul Džastina Kobsa na šutu za tri poena gde je sva tri puta bio precizan i na četiri minuta do kraja imali smo utakmicu koja je počela od nule – 74:74.

Sve je ponovo bilo u znaku Crvene zvezde, vratila se energija sa tribina i probudilo se, po zvaničnim podacima, 1.375 navijača, zagrmela je pesma, a Dobrić je učinio da vide hepiend! Ponovo je Simonović pogodio važne poene, uzvratio je nakratko Kobs, a Nikola Ivanović trojkom umalo ohladio protivnika, da bi na ulazu u poslednji minut Dobrić zapečatio sudbinu Budućnosti trojkom zbog koje je dvorana eksplodirala. U takvim okolnostima gosti su već bili pod ogromnim pritiskom, još i većem kada je Dobrićev harpun pocepao mrežicu jer je tada postalo praktično nemoguće da se Budućnost uzdigne još jednom. Ponovo je Džordan Lojd upisao poslednje poene na utakmici i opet sa linije slobodnih bacanja, ali ono što je najplaćeniji igrač tima pokazao večeras u napadu može ozbiljno da zabrine sve u timu. Kapa dole na podeljenih šest asistencija, od čega pet u prvom poluvremenu, kada se gotovo nije video do kraja susreta. I pored toga skupio je 16 poena (4/15 iz igre, 1/6 za tri), te pet skokova. Ali, da bi Zvezda zaista dosanjala šampionski san ne može samo da se oslanja na ovakve večeri Ognjena Dobrića. Iako one ostaju u mnogo lepšem sećanju, čak i kada Lojd igra u svojoj zoni.

Da je košarka sport gde ništa ne znači što odigrate brutalno prvo poluvreme, ako u nastavku padnete najbolje se videlo po dešavanjima u večerašnjoj utakmici. Šta vredi Crvenoj zvetzdi to što je posle nepunih deset minuta vodila rezultatom 30:15, što je posle jedanaest i po minuta imala i 20 poena razlike (37:17), a do poluvremena ubacila čak 55 poena, gde su gosti uglavnom bili potpuno izgubljeni na parketu, kada se zatim dogodila jedna od najboljih četvrtina u istoriji finala Jadranske lige. Budućnost je Dobrićevih 17 poena za poluvreme, Nokovih 13 i Lojdovih 10, diferencijal od čak 11 asistencija (16-5) i 55:41 na semaforu kada se išlo na veliki odmor obrisala kao gumicom strašnom košarkaškom predstavom u trećoj četvrtini, koju je završila rezultatom 28:9 u svoju korist! Posle Zvezdinih 14 poena na poluvremenu Budućnost je na u četvrtu deonicu ušla sa sedam poena u rukama i rezultatom 70:63... Neverovatno!

Šta je samo radio Danilo Nikolić večeras! Sa koliko je samopouzdanja igrao i rešetao koš Crvene zvezde u situaciji kada su ga saigrači ostavili na cedilu. Držao je ekipu koševima iz igre praktično usamljen u prvom delu, a onda je znake života pokazao Kobs trojkom koja je pokrenula lavinu, što je Zvezdu dovelo u potpuno stanje bunila... Ono što je Budućnost bila u većem delu prvog poluvremena, to Zvezda je bila u trećoj četvrtini, odnosno do početka završnih deset minuta.

