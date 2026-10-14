Nova Voša se predstavila regionu: Imaju Novosađani povoda da sanjaju ABA ligu

Brzo se igralo na obe strane parketa. Gosti, poznati po ranom ulasku u pik-en-rol akcije i ranoj završnici napada, uspeli su da uspostave svoj tempo na startu meča. Međutim, Novosađani su donekle uspeli da se prilagode i agresivnom odbranom nateraju Šenčur na veliki broj izgubljenih lopti. Zbog toga i dobrog procenta šuta iza linije 6,75, Lale su kontrolisale dešavanja u prvom poluvremenu, ali nisu uspele da dođu do veće prednosti od osam poena. Domaći su doživeli peh već u prvoj četvrtini, kada je zbog povrede prsta utakmicu morao da završi kapiten ekipe Aleksandar Bursać. Dobre role Đure Dautovića i Aleksandra Zečevića značile su Novosađanima da na pauzu odu sa +5 (42:37).

Ipak, u nastavku utakmice video se umor među izabranicima Miljana Pavkovića, koji su u nedelju igrali u gostima protiv Metalca iz Valjeva u okviru Košarkaške lige Srbije. Nešto bolja fizička sprema Slovenaca ogledala se u skoku i upravo uz pomoć ofanzivnog skoka Šenčur je uspeo da preokrene ovu utakmicu. Gosti su uz pomoć vezanih poena Amerikanca Zavijera Lipskomba uspeli da dođu do vođstva, a trojkom Ričarda Vanagsa i do +4 pred odlučujućih 10 minuta.

Trgli su se Novosađani u finišu, nisu dali ekipi Gašpera Sluge da se odlepi, ali su konstantno bili u zaostatku. U ovoj deonici je i svoj raskošni talenat pokazao 17-godišnji Imran Subašić. Bek iz Sarajeva hranio se podrškom publike sa tribina novosadskog SPENS-a i potezima na oba kraja terena preokrenuo momentum ovog meča na stranu Lala.

Na tri minuta do kraja, Dautović je na asistenciju Musića doneo izjednačenje domaćinu, a napad kasnije Zečević je svojom drugom trojkom doneo zlatno vredno vođstvo Staroj dami (71:68). Gostima iz Šenčura kao da je ušla voda u uši u finišu ovog meča, pa su do poena dolazili gotovo isključivo sa linije slobodnih bacanja. Na drugoj strani, dalekometnoj paljbi priključio se i Uroš Banjac i stavio ovaj susret van domašaja Slovenaca.