Novi "4x10: Derbi, drama i pobeda Partizana! Karlik ponovo koban po Zvezdu, Navarove odluke za čuđenje

"Taj ulazak u utakmicu, otprilike, objašnjava da je Ibon Navaru u ovaj derbi ušao kao i u svaku drugu utakmicu, a to ne može da se radi. To je baš onako problem, jer počelo je sa takvom petorkom, bez ikakvog velikog plana za Karlika Džonsa, kako da ga uspore. Navaro je krenuo sa nekom, uslovno rečeno, defanzivnijom petorkom, gde je odbrana u prvom planu da se na taj način Zvezda nametne. Primila je 31 poen u prvoj četvrtini, primila je 52 poena u prvom poluvremenu, uz spor ritam sa tri trojke Partizana. Znači, nije sada bila neka šuterska revija i to, nego Partizan je u derbi ušao kao da je derbi, a Zvezda je u derbi ušla kao da igra protiv Krke. I jednostavno ekipa potpuno nespremna i mentalno i taktički, rekao bih. Ok, Navaru je prvi derbi, ima vremena da nauči verovatno, ali naučiće ovoga puta i sopstvenih grešaka na teži način", smatra Darko Plavšić.

"Zvezda je imala ulogu favorita u ovom derbiju iz ugla kvaliteta. Partizan je imao svoje kvalitete na drugoj strani - u domaćem terenu u Karliku Džonsu koji kome Zvezda ne može ništa evo već dve godine ili koliko već ovo je njegova i treća sezona. Treća sezona da. Više derbija je dobio nego što je izgubio i u svakom derbiju koji je Partizan dobio on je bio najbolji igrač. Znači imaš čoveka koji i po brojkama evo ovaj znali smo da da će on da bude ili da pokuša da bude glavni. I sad ti nemaš jasan plan za njega, nego da ga čuvaš jedan na jedan, i to posebno ako imamo u vidu da Partizan šuterski jako loše stoji. Da ne teraš Karlika Džonsa da se oslobađa lopte, da kreira iz svojih pozicija koje su njemu lagodne da tako kažem. Zvezda ima tri-četiri igrača koji mogu da čuvaju Karlika Džonsa jedan na jedan i Đurišić je jedan od njih. Vajler-Beb je jedan od njih, Kremer je jedan od njih i bila je ideja očigledno da se svi oni menjaju po pet minuta i da ga izmore. Na kraju oni ga jesu ga izmorili i to je donekle i dalo rezultata. Međutim, nije pitanje samo Karlika Džonsa. Zato što Karlik Džons dođe i razigra ostatak ekipe. Ti dobijaš trojku od Stivensa koju verovatno ne bi dobio u drugim okolnostima. Ali kada je on u samopouzdanju, kada cela hala gori i kada kada se ekipa razigrala lakše je uzeti taj šut, lakše ga je lakše ga je pogoditi", istakao je Plavšić.

Drugi je bio fokusiran na utakmicu iz ugla Partizana i šta pobeda donosi ekipi, ali i šta joj donose novajlije Antonio Rivs i Robert Franks. Treći segment je bio odvojen za Zvezdin derbi, gde smo pokušali da uđemo u logiku odluka pre svega Ibona Navara, ali i igrača u crveno-belom, a tu je i priča o novom centru Kristijana Koloka.

Poslednji deo emisije bio je posvećen početku sezone u najjačoj ligi na svetu, NBA ligi i pitanju ko će na kraju "izaći" sa nikad jačeg Zapada, a ko sa poprilično oslabljenog Istoka i koliko sa svojim Denverom odnosno Lejkersima mogu Nikola Jokić i Luka Dončić.

U studiju MozzartTV-a je bila standardna ekipa u sastavu - Darko Plavšić (komentator TV Arena Sport), urednik i voditelj našeg podkasta Marko Ljubomirović i novinari portala Mozzart Sport Nikola Stojković i Bojan Brezovac.