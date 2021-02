Nikola Jokić igra neverovatnu sezonu, a novo u nizu vrlo dobrih izdanja srpski centar je pružio u pobedi nad Oklahomom (97:95). Fenomenalni Somborac pokazao je zašto je ove godine među glavnim konkurentima za MVP priznanje zabeleživši 24. dabl-dabl u sezoni.

Lider Nagetsa upisao je 22 poena i 13 skokova, a samo jedna asistencija (imao ih je devet) delila ga je od trpl-dabl učinka. Ipak, individualne brojke podredio je timskom uspehu, a sjajno veče ukrasila je pobeda u veoma uzbudljivoj završnici.

Izvanresni centar, zajedno sa Džamalom Marijem koji je takođe postigao 22 poena, bio je najzaslužniji za pobedu Denvera, a goste je 15. poraza u sezoni koštala vrlo neefikasna poslednja deonica u kojoj su zabeležili samo 16 poena.

Oklahoma je vrlo dobrom odbranom u prvoj deonici stekla dvocifrenu prednost, a vođstvo je dodatno uvećala tokom druge četvrtine u kojoj je stizala i do plus 19. Ipak, domaćin je u trećoj četvrtini uspostavio ritam, stabilizovao se i potom u završnici utakmice stigao do preokreta. Usledila je uzbudljiva penal završnica u kojoj su koncentrisaniji i precizniji bili košarkaši Denvera.

Najraspoloženiji u redovima gostiju bio je Džastin Džekson sa 20 poena, dok su Dialo i Horford zabeležili po 16, međutim to nije bilo dovoljno da Oklahoma izbegne drugi poraz od Denvera ove sezone.

Večerašnjom pobedom Nagetsi su stigli do 14. ovosezonskog slavlja u 25 susreta, dok su Tandersi poraženi 15. put u 25 utakmica.

Novi izazov Jokića i saigrače očekuje za dva dana protiv Los Anđeles Lejkersa, dok će isto veče Oklahoma dočekati Milvoki.

NBA, REZULTATI

Šarlot - Minesota 120:144

/Rozje 41 - Bizli 31/

Vašington - Njujork 91:109

/Vestbruk 23 - Rendl 24/

Atlanta - San Antonio 114:125

/Jang 25 - Derozan 23/

Dalas - Nju Orleans 143:130

/Dončić 46 - Vilijamson 36/

Čikago - Los Anđeles Klipers 106:125

/Lavin 26 - Lenard 33/

Boston - Detroit 102:108

/Tatum 33 - Bej 30/

Denver - Oklahoma 97:95

/Jokić 22 - Džekson 20/

Juta - Milvoki 129:115

/Gobet 27 - Adetokunbo 29/

Los Anđeles Lejkers - Memfis 115:105

/Dejvis 35 - Alen 23/

Portland - Klivlend 129:110

/Trent 26 - Sekston 25/

Sakramento - Orlando 112:123

/Hild 19 - Vučević 42/