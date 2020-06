Novi poredak u evropskoj košarci

Još od momenta kada je pandemija virusa korona paralisala celu planetu i praktično na neko vreme zaustavila razvoj privrede, ekonomije i društva u celini, a ujedno i prekinula ili odložila najveće sportske događaje, postalo je jasno da će uslediti vreme adaptacije i finansijske konsolidacije srazmerno novim uslovima.

Fudbal je donekle uspeo da se iščupa iz kandži najveće pošasti modernog doba, a u košarci se tek očekuje onaj najjači udar. Za NBA ligu se prognozira da se seleri kep neće podizati, dok je u Evropi situacija i bez novih mera bila finansijski u najmanju ruku kritična. Zbog toga je, uostalom, dojučerašnji prvi čovek Panatinaikosa Dimitris Janakopulos digao glas protiv Evrolige i mizernih prihoda od elitnog klupskog takmičenja koji čak ni u najboljem slučaju ne mogu da pokriju ni jedan jači ugovor u klubu.

U takvim okolnostima malo ko je mogao da očekuje da će evropska košarka paralelno s adaptacijom na život u novim granicama pokrenuti i pravu revoluciju. Odnosno, da ćemo biti svedoci začetka novog košarkaškog poretka među elitnim klubovima. Zato je prilično jak utisak da se sprema možda i najveća rokada vodećih zvezda košarkaške scene među učesnicima Evrolige. Neki poslovi su već završeni, dok potvrde još nekih megalomanskih poslova za ovdašnje uslove još čekaju.

Srpski reprezentativac i jedan od najboljih centara Evrope Nikola Milutinov odlučio je da zatvori petogodišnje poglavlje u Pireju i potpiše trogodišnji ugovor u moskovskom CSKA vredan prema nekim informacijama čak 9.000.000 evra. Dimitris Itudis je tako direktno nadoknadio odlazak dugogodišnjeg kapitena Kajla Hajnsa za koga je milanska Olimpija platila obeštećenje. Četvorostruki šampion Evrope parafirao je Manekenima na dve godine i tako okrenuo novi list u i ovako prebogatoj karijeri.

Ako ostanemo još malo u Moskvi, videćemo koliko je zapravo CSKA moćan kolektiv. Pravo niotkuda odjeknula je eksplozija velikih razmera o dolasku Toka Šengelije! Prva violina Baskonije dugo godina je među najkompletnijim igračima na evropskoj košarkaškoj sceni i mada se zvanična potvrda njegovog transfera još čeka, sve je manje dileme da bi ishod mogao da bude drugačiji. Kako je CSKA već produžio ugovor sa Majkom Džejmsom na još tri godine, jezgro tima sa Milutinovim, Šengelijom, Džejmsom i oporavljenim Vilom Klajburnom trebalo bi da predstavlja strah i trepet i čini Armejce prvim kandidatom za sve dostupne pehare!

CSKA se već zahvalio Kosti Kufosu, Ronu Bejkeru, Darunu Hilijardu, Janisu Strelnijeksu, Mihailu Kulaginu...

Malkolm Dilejni (©BC Olimpia Milano)

Vratićemo se sada u Milano, gde Etore Mesina takođe sprema velike promene u rosteru. Nemanja Nedović je slobodan u izboru nove sredine, Luis Skola je samostalno odlučio da ne prihvati novi ugovor i ode iz Milana, a čak je izjavio da više neće da igra Evroligu što je sasvim logično uzimajući u obzir njegove godine (40). S druge strane, Olimpija je još ranije potpisala Malkolma Dilejnija na dve godine. Velika želja Zvezdinih navijača još iz vremena kada je branila boje Lokomotive nije imala baš najsrećniji rastanak sa Barselonom, gde je praktično bilo obostranih optužbi na relaciji Svetislav Pešić – Malkolm Dilejni. Iskusni kombo bek je sada na novoj adresi, iako je imao vrlo dobru sezonu u Blaugrani.

Armani bi ovog leta mogao da napravi još nekoliko zanimljivih transfera, a trenutno se najviše čekaju Điđi Datome i Derik Vilijams, koji je ipak na pragu transfera u Himki. Doduše, generalni menadžer Himkija Pavel Astahov najavio je da će se o ovom transferu više pričati kada vrhuška kluba prvo bude donela odluku o iznosu budžeta za takmičarsku 2020/21. U igri je navodno i Kevin Panter, koji Crvenoj zvezdi traži 350.000 evra za ostanak. Mada, da li bi njegov stil igre tolerisao Saša Obradović? Teško...

Poseban paragraf teksta treba posvetiti stanju u Fenerbahčeu. Za utorak uveče zakazan je presudni sastanak predsednika Fenera Alija Kodža sa Željkom Obradovićem, njegovim agentom Aleksandrom Raškovićem i generalnim menadžerom Mauricijem Gerardinijem. Od tog razgovora praktično zavisi nekoliko velikih transfera! Podsetimo, nedavno se pisalo da Ali Kodž planira umanjenje klupskog budžeta za vrtoglavih 45 odsto u odnosu na dosadašnjih 22.000.000 evra neto, dok Željko Obradović navodno traži da to smanjenje bude najviše 35 odsto, uz više novca na raspolaganju za plate igrača.

Ako Obradović odluči da napusti Fenerbahče mogao bi da usledi totalni egzodus. Cela Evropa s nestrpljenjem iščekuje da vidi šta će biti s Kostasom Slukasom, koga je ugledni grčki sajt Sport24 već preselio u Olimpijakos na trogodišnji ugovor vredan 5.500.000 evra, što je njegov agent ubrzo demantovao, ali je razgovora definitivno bilo. Slukas je kao ponajbolji igrač Fenera uz Vilijamsa prošle sezone takođe velika želja madridskog Reala koji se sprema za odlazak Fakunda Kampaca u NBA i navodno za dolazak grčkog asa spremljen je ugovor vredan 6.000.000 evropskih novčanica. Uz Slukasa neizvesni su i statusi Derika Vilijamsa, Điđija Datomea, Lea Vestermana, Žofrija Lovernja i Nikole Kalinića. Francuski dvojac se dovodi u vezu sa ambicioznim Asvelom na čelu sa Tonijem Parkerom i zvezda vodilja kluba iz Liona je stvaranje tvrdog jezgra francuskih igrača. Gde bi Vesterman i Lovernj, a možda umesto bivšeg kapitena Partizana to bude Matijas Lesor posle rastanka s Bajernom, dobili šansu da vrate svoje karijere na pravi put.

Slučaj Nikole Kalinića je posebno interesantan srpskoj košarkaškoj publici, ponajviše navijačima Crvene zvezde. Srpski reprezentativac je ostao bez ugovora u Istanbulu, klub navodno više ne računa na njega zbog planova za smanjenje budžeta, mada je jasno da će sve biti u direktnoj relaciji s poslovnim statusom Željka Obradovića. Veliki deo zvezdaške navijačke populacije želi Kalinića nazad na Malom Kalemegdanu, a uprkos njegovim političkim statovima koji se jednom delu ne dopadaju zbog čega je bio meta verbalnih napada tokom prošlog gostovanja Fenera u Beogradu, ni trunke dileme nema da bi Kalinić za Zvezdu bio pojačanje najvišeg nivoa! Tim pre što je ideja Zvezdinog predsednika Nebojše Čovića i novopečenog trenera Saše Obradovića da se maksimalno isforsiraju domaće snage, pa bi Kalinić odmah poneo ulogu prve zvezde tima. Druga je stvar da li bi se sve kockice posložile tako da se Kalinić vrati na Mali Kalemegdan, ali sve i da se to ne dogodi, odlično srpsko krilo sigurno čeka evroligaški angažman od leta, ako u međuvremenu ne dogovori ostanak u Istanbulu.

Nikola Kalinić (©Star Sport)

Kada smo već kod Crvene zvezde i dalje važeći prvak Srbije i Jadranske lige ostaće izvesno bez jedne, ako ne i bez dva glavna igrača u otkazanoj sezoni – Lorenza Brauna i Bilija Berona. Nezvanično, Obradović ne vidi Brauna u planovima za narednu sezonu i s njim neće biti razgovora o novom ugovoru, pa se samo postavlja pitanje da li će nekadašnji igrač Toronta karijeru nastaviti u Makabiju, Olimpijakosu, Armaniju ili Panatinaikosu... S druge strane Obradović je spreman da se bori za Beronov ostanak, mada se postavlja logično pitanje ima li Zvezda aduta pored Evrolige, poznatog klupskog sistema i navijačke baze (čitaj: novac) da se bori sa Virtusom za vernost? Klub iz Bolonje je u vlasništvu Masima Zanetija, prvog čoveka kompanije Segafredo koja ima godišnji obrt od milijardu i po evra, a Virtus samim tim povlači budžet od preko 20.000.000 evra. Zaneti je potvrdio da mu je Saša Đorđević poručio kako je Beron baš igrač po njegovom ukusu i da bi s njegovim dolaskom Virtus bio u obavezi da osvaja trofeje. Pitanje je samo da li će igrati u Evroligi ili Evrokupu naredne sezone, zavisno od toga šta će do kraja biti sa Panatinaikosom...

A, situacija u zelenom delu Atine je krajnje haotična. Dimitris Janakopulos se zvanično povukao s mesta glavnog finansijera i klub je stavio na prodaju za 25.000.000 evra. Osim toga PAO je pokrenuo komplikovan proces izlaska iz Evrolige koji se verovatno neće desiti, što je potvrdio i Đordi Bertomeu s poslednjim izjavama...

PAO je već ostao bez Rika Pitina koga je u ulozi šefa struke zamenio Jorgos Vovoras, a klub bi zbog stalnih potresa mogli da napuste prva zvezda Nik Kalates, odlični šuter Džimer Fredet, te iskusno krilo Dešon Tomas. Njima je klub ponudio nove ugovore sa značajno manjim platama. Kod Kalatesa je to čak 1.200.000 evra na trogodišnjem nivou, Fredet bi morao da pristane na upola manju platu i tek nešto više od 600.000 evra za sezonu, dok je Tomasu navodno smanjenje oko 30 odsto. Ali, on je prema nekim pričama najbliži ostanku.

Za najboljeg igrača Zelenih Kalatesa su već odjeknule eksplozije u vidu transfera u Barselonu za 5.500.000 evra na tri godine i navodno se čeka zvanična potvrda iz Katalonije. Fredet se čak pominje kao moguća zamena za Berona u Zvezdi, ali i ta opcija je baš na baš, baš dugačkom štapu s obzirom da je šuter Panatinaikosa u sezoni za nama imao preko 1.200.000 evra plate. PAO je do ponedeljka popodne bio blizu transfera centra Džordana Morgana iz Karšijake, ali je on na kraju prihvatio izdašnu ponudu Uniksa i potpisao na godinu, plus godinu. Zato je sada meta centar Albe Lendri Noko koji je bio jako važan šraf u sistemu Aita Garsije Renesesa.

Zvezda se takođe povezuje i sa Nemanjom Nedovićem, ali to će sve zavisiti od želje Saše Obradovića koji je poznat kao zahtevan trener. Navijači mahom ne bi imali ništa protiv da se još jedno klupsko dete vrati nazad, ali da bi se to dogodilo moraju da se poklope finansijski uslovi, pošto je Nedović u Armaniju prema nekim izveštajima imao preko 2.000.000 evra godišnje. A, bio je na radaru Panatinaikosa, pa i Unikahe iz Malage.

Lorenzo Braun (©Shutterstock)

U atinskom komšiluku, tačnije Olimpijakosu takođe se spremaju velike promene. Klub intenzivno traga za naslednicima istorijskog tandema Vasilis Spanulis – Jorgos Printezis, a sada pod hitno mora da nađe i zamenu za Nikolu Milutinova. To bi mogao da bude Hasan Martin, između ostalih. Olimpijakos je bio zainteresovan za Lorenza Brauna, a odnedavno je po direktivi Jorgosa Barcokasa meta i Čarls Dženkins. Njih dvojica imali su dobru dvogodišnju saradnju u Himkiju, mada je Dženkins tokom sezone samo na momente znao da zablista pravim sjajem. Mada jako retko...

Makabi iz Tel Aviva se nedavno oprostio sa Tarikom Blekom, a pominje se da bi nova vedeta mogao da bude Ante Žižić pravo iz Klivlenda!

Efes će uraditi sve da zadrži bekovski tandem Šejn Larkin – Vasa Micić. Obojica su povezani sa transferima u NBA, mada je Larkin odmah stavio do znanja svima da se neće vraćati u najjaču ligu sveta ako bude opet treća opcija, kao u Bostonu. Micić još gleda kakav bi ugovor mogao da mu ponudi Filadelfija, tako da neće žuriti s odlukom i Efesova aktivnost na tržištu najviše će zavisiti od njihovih statusa. Real takođe neće mnogo menjati osim ono što je nužno. Zenit sa najavljenim budžetom od 30.000.000 evra mogao bi da bude prava lokacija za igrače koji jure jake ugovore. Pokušao je Zenit na taj način da privuče Kalatesa koji je ipak izabrao da juri rezultate u Barseloni. Zato je sada prva i glavna meta Aleksej Šved kome je istekao ugovor u Himkiju. Svojevremeno najbolji strelac Evrolige ima opciju odlaska u NBA, ali i neke druge evroligaške sredine, a Zenit bi voleo da ga učini svojim po svaku cenu...

I to nije kraj. Prelazni rok tek treba da se otvori, a samim tim i klubovi će realizovati poslove po potrebi i prema stanju u kasi. Svakako je zanimljivo već od samog početka...

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (nikolaS_msport)

