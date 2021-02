Kapiten Partizana Novica Veličković kao i uvek u dosadašnjoj karijeri najmotivisaniji je onda kada igraju velike utakmice i direktno odlučuje o trofejima. Tako će biti i ovoga puta u Novom Sadu, gde se igra završni turnir Kupa Radivoja Koraća.

Partizan takmičenje započinje u četvrtak utakmicom sa Borcem iz Čačka (19.00, TV Arena sport 1), a kapitenu Parnog valjka će to biti 500. meč u crno-belom dresu.

"Borac je ekipa koja nas je dva puta nadigrala ove sezone, momci zaslužuju svaki respekt, i to moramo imati na pameti od prve sekunde na utakmici. Kup je takvo takmičenje da nemate pravo na popravni. Borac ume da igra, u oba naša meča su pokazali da im lopta ide fantastično, da imaju odlične šutere u ekipi, da znaju šta hoće, a na nama je da spremimo odgovor na to i da idemo korak po korak. Ja idem da osvojim Kup. Specifično je takmičenje, igraju se tri utakmice u četiri dana, ako se prođe do finala. Ekipa mora da razmišlja tako da idemo da osvojimo trofej. Partizan ne treba drugačije ni da razmišlja", poručio je kapiten.

Na treneru Filipovskom je da napravi dobru taktiku, pre svega za neugodne Čačane, a potom i za ostale utakmice, ukoliko crno-beli opravdaju ulogu favorita na startu.

"Očekujem da ispravimo greške koje smo pravili u poslednjoj utakmici protiv Borca, kada smo primili previše poena i imali probleme sa igrom 1 na 1 i pik end pop igrom, nismo imali rešenja za njihove pokretljive igrače i veliku širinu u napadu. Neugodna su ekipa i ako pogađaju, mogu da dobiju svakog. Zato moramo da igramo dobru odbranu, sa visokom koncentracijom, i u napadu moramo da se spremimo na njihove različite odbrane. Važno je da imamo koncentraciju u napadu i da smo fokusirani na osnove igre. Širina, dodatni pas, hrabar šut i dobra selekcija dodavanja - te stvari će odlučivati utakmicu i njima posvećujemo najveću pažnju", istakao je Filipovski.

Partizan je u Novi Sad stigao sa 14 igrača, a to su: Novica Veličković, Erik Mika, Rade Zagorac, Markus Pejdž, Nemanja Dangubić, Ognjen Jaramaz, Džoš Perkins, Nikola Janković, Nikola Radovanović, Rašon Tomas, Uroš Trifunović, Vil Mozli, Mihailo Petrović i Vidan Dronjak.