Običan dan na poslu: Jokić ostavio bez daha novim dodavanjem za špice; odlični Marković i Jović

Duel dvojice velikih prijatelja, Jokića i Luke Dončića , nije mogao da prođe bez fokusa na njihov susret. Slovenac je proveo na terenu svega 18 i po minuta, pošto ga trener Džej Džej Redik nije koristio u drugom poluvremenu. Za to vreme postigao je 15 poena, uz četiri skoka, dve asistencije i pet izgubljenih lopti. Pogodio je tri trojke iz sedam pokušaja, ali je agresivna odbrana Denvera uspevala da ga natera na greške prilikom organizacije napada.

Jokić je utakmicu završio sa 17 poena, osam asistencija, šest skokova i dve ukradene lopte za nešto manje od 31 minuta. Posebno je impresivna bila njegova realizacija, jer je pogodio sedam od osam šuteva iz igre, uključujući tri trojke iz četiri pokušaja. Imao je, doduše, i šest izgubljenih lopti, ali je Denver sa njim na parketu kontrolisao veći deo susreta.

Džamal Marej bio je najefikasniji u pobedničkom timu sa 21 poenom i šest asistencija, Kristijan Braun dodao je 16 poena i šest skokova, dok je Demar Derozan zabeležio 14 poena i pet asistencija, uz zakucavanje kojim je pokazao da uprkos poznim igračkim godinama i dalje može da leti. Zapažen je bio i mladi Brazil sa 12 poena, osam skokova i dve blokade.

Nagetsi su od početka nametnuli ritam, prvu četvrtinu dobili sa 36:22, a prednost su održavali zahvaljujući veoma efikasnom napadu. Lejkersi su u nekoliko navrata uspevali da se približe, početkom poslednje deonice čak na tri poena zaostatka, ali je Denver odgovorio i poslednjih 12 minuta dobio sa 33:23.

Kod Lejkersa se izdvojio Ostin Rivs sa 19 poena, pet uhvaćenih lopti i tri razigravanja, dok je Sandro Mamukelašvili ostvario 15 poena, osam skokova i četiri podeljena završna dodavanja. Najviše razloga za zadovoljstvo Denver može da pronađe u podatku da je šutirao čak 58,2 odsto iz igre i imao 32 asistencije na 46 pogođenih šuteva.

Filadelfija je okupila tim prepun velikih NBA imena, ali je poslednju proveru pred početak sezone završila porazom od praktično rezervnog sastava Bostona. Seltiksi su slavili posle produžetka sa 125:120, iako su domaći na parket poslali Džoela Embida, Lebrona Džejmsa, Tajrisa Meksija i Džejlena Brauna.

Boston je, s druge strane, odmarao gotovo sve najvažnije igrače, uključujući Džejsona Tejtuma, Pola Džordža i Pejtona Pričarda. Ipak, ekipa koju je ovom prilikom predvodio Sem Kasel uspela je da nadoknadi dvocifreni zaostatak i završi pripremni period sa sve četiri pobede.

Za Filadelfiju je posebno ohrabrujuća bila partija Embida, koji je postigao 27 poena, uz osam skokova i pet asistencija za 29 minuta. Kamerunski centar sa američkim pasošem pogodio je sedam od 13 šuteva iz igre i 11 od 13 slobodnih bacanja, a imao je po jednu ukradenu loptu i blokadu.

Američki mediji posebno su istakli razliku između njegovog početka utakmice i onoga što je usledilo. Embid je u uvodnim minutima delovao nesigurno, uz nekoliko izgubljenih lopti, ali je potom pronašao ritam u saradnji sa Meksijem. Pogađao je sa poludistance, koristio fizičku prednost pod košem i iznuđivao faulove. Jednu od najatraktivnijih akcija završio je zakucavanjem posle fintiranja protivnika.

Lebron Džejms je u svom nastupu pred publikom Filadelfije imao drugačiju ulogu. Za nešto manje od 25 minuta postigao je osam poena, uhvatio osam lopti i podelio sedam asistencija, najviše u svom timu. Iako je šutirao samo devet puta, bio je veoma aktivan u organizaciji igre, naročito kroz saradnju sa Maksijem. Utakmicu je završio sa četiri izgubljene lopte.

Meksi je dodao 22 poena i šest proigravanja, dok je Džejlen Braun protiv svog nekadašnjeg kluba zabeležio 20 poena, osam uhvaćenih lopti, tri asistencije i dve blokade. Braun je pogodio osam od 14 šuteva, a posebno se istakao prodorima i agresivnošću u odbrani.

Filadelfija je posle treće četvrtine vodila sa 94:84, ali je Boston iskoristio završnicu u kojoj su domaći igrali bez glavnih zvezda. Seltiksi su poslednju deonicu dobili sa 31:21, izborili produžetak, a zatim u dodatnih pet minuta dozvolili protivniku samo pet poena.

Posebno se istakao mladi Španac Ugo Gonzales sa 21 poenom, četiri skoka i tri završna dodavanja za svega 20 minuta. Pogodio je tri trojke iz sedam pokušaja, nastavljajući da pokazuje napredak u šutu sa distance. Ron Harper Džunior dodao je 16 poena, Miloš Uzan 14, dok je Luka Garza ubacio 13.

U produžetku se istakao i Dilon Mičel, koji je zakucavanjem doneo prednost Bostonu, a zatim pogodio važnu trojku za pet poena viška. Presudna je bila i dominacija gostiju u ofanzivnom skoku, jer su imali čak 18 uhvaćenih lopti pod protivničkim košem, naspram samo pet Filadelfije.

Dobro veče imali su i drugi srpski internacionalci. Nikola Jović odigrao je veoma efikasnih 15 minuta u porazu Majamija od Orlanda (115:136). Srpski reprezentativac postigao je 12 poena, uz šest skokova, jednu asistenciju i blokadu. Iz igre je šutirao 4/6, pogodio obe trojke i oba slobodna bacanja, a utakmicu je završio bez izgubljene lopte.

Majami je igrao bez Janisa Adetokunba i Bema Adebaja, a najefikasniji u njegovom sastavu bio je Rajan Konvel sa 21 poenom i sedam razigravanja. Endru Vigins dodao je 13, a Bobi Portis, baš kao i Jović, 12 poena. Nik Ričards bio je najbolji skakač Hita sa 11 uhvaćenih lopti. Za Orlando je najviše poena postigao Paolo Bankero – 24, uz sedam uhvaćenih lopti i četiri asistencije, dok je Dezmond Bejn ubacio 23 poena, pogodivši čak sedam trojki iz 12 pokušaja.

Nikola Vučević imao je zapaženu ulogu sa klupe. Crnogorski centar završio je utakmicu sa 13 poena, sedam skokova, dve asistencije i dve ukradene lopte za 22 i po minuta. Pogodio je pet od 11 šuteva iz igre, a Orlando je u periodu njegovog boravka na parketu bio bolji za 13 poena. Vučević je pomogao svom timu da se vrati posle ranog zaostatka, a publika u Orlandu pozdravljala ga je aplauzima prilikom povratka u dres kluba za koji je nastupao pre odlaska u Čikago.

Mladi Bogoljub Marković imao je važnu ulogu u tesnoj pobedi Milvokija protiv Indijane (128:127). Mladi srpski košarkaš proveo je na terenu nešto manje od 15 minuta i zabeležio sedam poena i osam skokova, od kojih četiri u napadu.

Iako nije imao naročito dobro šutersko veče, pošto je pogodio tri od 11 pokušaja iz igre, Marković je značajan doprinos dao upravo kada se odlučivalo o pobedniku. Postigao je prvih pet poena Milvokija u produžetku, posle čega su Baksi uspeli da sačuvaju priključak i na kraju stignu do trijumfa. Prethodno se istakao i ofanzivnim skokom i poenima iz druge šanse u četvrtoj četvrtini.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Tajler Hiro sa 25 poena, uz odličan šut za tri poena (5/7). Brejden Beris dodao je 14 poena i sedam skokova, Kel'el Ver 13 poena, dok je Majls Tarner uhvatio čak 13 lopti i zabeležio tri blokade. Kasparas Jakučionis je uz samo tri poena imao šest asistencija i nekoliko veoma važnih poteza u završnici.

Kod Indijane je prednjačio Paskal Sijakam sa 24 poena za manje od 21 minuta, uključujući pet pogođenih trojki iz sedam pokušaja. Tajris Halibarton dodao je 17 poena i šest asistencija, a Ivica Zubac ostvario dabl-dabl sa 11 poena i 11 skokova.

NBA – Pripremne utakmice

Detroit - Toronto 129:125

/Kaningem 18 - Smit 24/

Indijana - Milvoki 127:128 (pp)

/Sijakam 24 - Hiro 25/

Orlando - Majami 136:115

/Bankero 24 - Konvel 21/

Filadelfija - Boston 120:125 (pp)

/Embid 27 - Gonzales 21/

Čikago - Minesota 133:116

/Vilson 16 - Evans 21/

Dalas - Atlanta 111:135

/Fleg 26 - Aleksander Voker 25/

Memfis - Šarlot 116:98

/Buzer 19 - Štajnbah 19/

Nju Orleans - Vašington 107:106

/Bej 19 - Dejvis 14/

San Antonio - Sakramento 126:97

/Harper 19 - Lavin 20/

Golden Stejt - Portland 128:118

/Kari 20 - Lilard 23/

Finiks - Juta 116:119

/Grin 18 - Markanen 19/

LA Lejkers - Denver 106:121

/Rivs 19 - Marej 21/