Obradović: Devet reprezentativaca? To je nešto najlepše za jedan klub

Šest igrača Partizana se odazvalo selektoru Srbije Svetislavu Pešiću. Dres naše zemlje tokom prvog prozora kvalifikacija za Mundobasket nosili su Aleksa Avramović, Rade Zagorac, Alen Smailagić, Uroš Trifunović, Balša Koprivica i Nemanja Dangubić. Još trojica su bili sa svojim reprezentacijama - Dalas Mur, Jam Madar i Rodion Kuruc.

Imali su igrači Željka Obradovića dodatne napore, morali su na nekoliko dana da zaborave na klupske obaveze, ali to uopšte nije poremetilo trofejnog stručnjaka, naprotiv...

"Devet reprezentativaca... To je nešto najlepše za jedan klub - da ima mnogo igrača koji igraju za svoje zemlje. Ja sam prezadovoljan. Rekao sam im da je velika čast, ali i obaveza igranje za nacionalni tim. Meni to ništa nije smetalo. Voleo bih jednog dana kad bi svi bili u raznim reprezentacijama. To je dokaz da imaju kvalitet i da iz nekog razloga igraju za Partizan", poručio je ponosni trener. "Svi sem Miletića, Ledeja, Pantera i Glasa, bili su u nekim programima. Probali su da rade individualno nekoliko treninga, a onda smo se u ponedeljak skupili sa tom grupom, a ostali su imali slobodan dan. Onda su se neki u utorak vratili...".

Prvi takmičarski meč posle reprezentativne pauze Partizan će odigrati u Laktašima protiv Igokee u subotu od 19 časova. Ekipa Dragana Bajića je do sada na domaćem terenu četiri puta slavila (Borac, Zvezda, Split, Mega) i samo jednom izgubila (Cedevita Olimpija).

"Igokea je dobar tim, bilo gde da igra i sigurno da iziskuje veoma dobru pripremu. Bilo je potrebno da reagujemo na treningu i u sredu i u četvrtak, i naravno radićemo i danas sve one detalje koje su bitni za igru Igokee. Oni su tim sa velikim iskustvom, promenjen u odnosu na prošlu godinu, ali sa istim konceptom jer je isti trener koji radi izvanredno. Mislim da ćemo morati da mnogo vodimo računa o njihovoj odbrani koja je veoma specifična i da shvatimo na koji način treba da ih napadamo. Naravno uvek imamo u vidu i to kako ćemo mi da pripremimo odbranu i kako ćemo da neutrališemo njihove najbolje igrače, odnosno način na koji žele da poentiraju u ovoj utakmici", podvukao je Obradović.

O narednom protivniku pričao je i mladi košarkaš Partizana Gregor Glas.

"Čeka nas put do Laktaša. Igokea igra u mnogo dobrom ritmu. Imaju mnogo kombinovanih odbrana na koje moramo za se spremimo i da znamo kako da ih napadamo. U odbrani da igramo fizički agresivno, kao i na poslednjim utakmicama i to je to. Idemo na pobedu", istakao je Glas.