Obradović: Dobili smo zahvaljujući energiji sa tribina, igrači dali sve od sebe, ali bilo je i gluposti

Velika pobeda Partizana. Od osam poena prednosti sredinom druge deonice, nisu puleni Željka Obradovića uspevali da se nađu ispred rivala sve do poslednjih trenutaka. Ipak, upalili su motore u finišu treće deonice, odigrali vrlo požrtvovano do samog kraja i upisali zlata vrednu pobedu (70:68). Trofejni stručnjak je čestitao Igokei na odličnoj borbi i istakao da su za deveti trijumf crno-belih u ABA ligi najzaslužniji navijači, koji je bilo u velikom broju na gostovanju u Laktašima.

"Moja prva impresija je da je ekipa Igokee igrala izvanrednu utakmicu i da je dobila to bi bilo potpuno zasluženo, ali to je sport. Dali su sve od sebe, dominirali na utakmici, ali dešavaju se i ovakvi neki preokreti, a dogodio se zahvaljujući energiji koju smo dobili sa tribina. Zahvaljujući našim navijačima, podigli su ekipu koja se borila. Nismo igrali pametno, odbrambeno da, ali napadački ponovo loše. To je ono o čemu pričamo i na čemu radimo na treninzima. Neverovatan je podatak da sm ubacili četiri šuta za tri poena u poslednjoj četvrtini, a pre toga dva od 20. Naravno, kada šutiraš za tri poena i kada se ubaci, dobije se totalno drugačija utakmica. Čestitam još jednom Igokei i želim im puno sreće. Ne mogu da se ne zahvalim i navijačima. Ovo je nešto jedinstveno, podigli su tim i ovo je njihova pobeda", izjavio je Obradović na konferenciji za medije posle susreta.

Crno-beli su postigli samo 28 poena u prvom poluvremenu, ubacili dve trojke za 20 minuta. Sve se okrenulo u poslednjih 10, kada su postigli četiri trojke, dodatno podigli nivo energije u odbrani, terali domaćina na greške i kažnjavali ga. Upisana je pobeda, ali Obradović nije zadovoljan napadačkim izdanjem ekipe.

"Moraćemo da nastavimo da analiziramo, da vidmo zbog čega ulazimo u neke situacije napadački koje nas dovode do toga da šutiramo brzopleto ili da gubimo lopte. Ima tu problema i u odbrani. Insistiramo na nekim stvarima, da menjamo i mi odbranu i u nekim trenucima je to bili prilično dobru, u nekim trenucima smo primali lako poene. To je sastavni deo igre, bavićemo se, analiziraćemo, težak period je ispred nas, očekuje nas u utorak već put u Francusku".

Ekipa je pokazala karakter, istopila je minus od 14 poena i u odlučujućim trenucima bila smirenija i koncentrisanija od protivnika.

"Uvek se tako kaže kada se okrene rezultat. Izgledalo je da je to tako, kada smo se bacali po parketu i borili, ali bilo je i gluposti u tim trenucima. Ali kada se tim bori, sve to nekako drugačije izgleda. Energiju smo dobili sa tribina, igrači su dali sve štoi su mogli da daju i napravili smo neverovatan preokret. Žao mi je Igokee koja je igrala dobrao. Sport je takav, nepredvidiv", zaključio je trener Partizana.

Dragan Bajić je bio razočaran, ali ne i nezadovoljan igrom svojih pulena, koji su vodili većim delom utakmice, ali na kraju ipak "prosuli mleko".

"Čestitam Partizanu na pobedi. Drago mi je zbog atmosfere koja je bila u dvorani, bila je fina košarkaška predstava. Ja ću preuzeti odgovornost za ovaj poraz, jer smatram da sam možda nekim svojim odlukama doprineo da Partizan dođe do pobede. Ostaje žal, jer mislim da smo pobedili da bi to bilo zasluženo. Većim delom utakmice smo taktički odigrali jako dobro, kontrolisali tok meča i utakmicu izgubili u tri-četiri minuta. Imali smo vakum, izgubili smo neke lopte, dozvolili Paritzanu da se vrati... Skretao sam igračima pažnju na tranziciju, kontranapade, otvoren teren gde je Partizan jako moćan. U prvom poluvremenu nam nisu dali nijedan poen iz kontranapada, u drugom smo im iz svojih grešaka dozvolili da dođu do lakih poena. Došlo je do pada koncentracije u odbrani, Partizan je došao do otvorenih pozicija i lakih poena. Ne mogu da zamerim ništa svojim igračima, preiuzimam odgovornost. Mislim da nisam doneo neke odluke u datim momentima kako je trebalo i to je možda najveći rzalog za poraz. Stojim iza ovih momaka, večeras su se borili u većini slučajeva odradil sve što smo se dogovarali, imali smo i dobru prednost, samo je trebalo malo više pameti i odgovornosti u pojedinim momentima da dobijemo. Okrećemo se daljim obaveuzama, utakmici u Ligi šampiona koja je jako bitna. Imamo problem sa povređenim igračima, što se dalo primetiti večeras. Pojedini visoki igrači su pritom jako brzo napravili po četiri faula, gde smo morali da kombinujemo sa nekom nižom postavom", izjavio je trener Igokee.