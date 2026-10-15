Obradović: Itudis je moj brat
Vreme čitanja: 2min | čet. 15.10.26. | 17:26
"Utakmica nije Obradović protiv Itudisa", najavljuje Željko Obradović duel Panatinaikosa i Hapoela
Neporaženi lider Evrolige, Panatinaikos, u okviru šestog kola elitnog takmičenja dočekuje ekipu Hapoela iz Tel Aviva u meču koji nosi ogromnu emotivnu i takmičarsku težinu. Šef stručnog štaba atinskog giganta Željko Obradović najavio je okršaj protiv tima koji sa klupe predvodi njegov dugogodišnji saradnik i kum Dimitris Itudis.
Uprkos velikoj pažnji medija usmerenoj ka trenerskom duelu, trofejni srpski stručnjak spušta loptu i ističe da na parketu neće odlučivati filozofije stratega.
„Ne mislim da je to bitka filozofija. Prerano je tako pričati. Moramo da obratimo pažnju na sve, u napadu i odbrani, kao što to radimo u svakom meču. Hapoel ima mnogo talentovanih igrača koji mogu da igraju jedan na jedan, i spolja i blizu koša“, jasna je poruka popularnog Žoca.
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Obradović se suočava sa ozbiljnim kadrovskim problemima pred ovaj duel, pošto ne može da računa na nekoliko ključnih nosilaca igre.
„Rogavopulos je definitivno van terena, kao i Kendrik Nan i Kostas Slukas. Ne znamo ništa o Bongi, sutra ćemo doneti odluku o njegovom učešću na utakmici.“
Govoreći o odnosu sa Itudisom, sa kojim je godinama pisao istoriju u Atini, Obradović je ponovo podvukao neraskidivo prijateljstvo koje ih veže van terena.
„Utakmica nije Obradović protiv Itudisa. Utakmica je Panatinaikos protiv Hapoela. Tako stvari stoje. Znate moj odnos sa Dimitrisom i ne mislim da treba da ga ponavljam. Veoma smo bliski, on mi je brat.“
Iskusni strateg se na kraju osvrnuo i na neprestana medijska nagađanja oko pojačanja na poziciji centra i statusa u timu.
„Ne mogu da pobegnem od glasila. To je nešto što radite, ljudi koji rade i navijači su uključeni u košarku. Ja sam ozbiljan trener, nisam čak ni znao za ta imena. Da li će Mustafa igrati ili ne, to je nešto o čemu će se razgovarati, baš kao što će i dalje ljudi imati svoje mišljenje. Nemam problem sa tim. Briga me šta se dešava ovde u grupi koju okupljamo svaki dan i ne zanima me šta se dešava napolju“, zaključio je šef struke Panatinaikosa.
Atinski zeleni u ovaj meč ulaze sa perfektnim učinkom od 5-0 i kao jedina neporažena ekipa u dosadašnjem toku Evrolige.