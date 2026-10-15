Obradović: Itudis je moj brat

Obradović se suočava sa ozbiljnim kadrovskim problemima pred ovaj duel, pošto ne može da računa na nekoliko ključnih nosilaca igre.

„Rogavopulos je definitivno van terena, kao i Kendrik Nan i Kostas Slukas. Ne znamo ništa o Bongi, sutra ćemo doneti odluku o njegovom učešću na utakmici.“

Govoreći o odnosu sa Itudisom, sa kojim je godinama pisao istoriju u Atini, Obradović je ponovo podvukao neraskidivo prijateljstvo koje ih veže van terena.

„Utakmica nije Obradović protiv Itudisa. Utakmica je Panatinaikos protiv Hapoela. Tako stvari stoje. Znate moj odnos sa Dimitrisom i ne mislim da treba da ga ponavljam. Veoma smo bliski, on mi je brat.“

Iskusni strateg se na kraju osvrnuo i na neprestana medijska nagađanja oko pojačanja na poziciji centra i statusa u timu.

„Ne mogu da pobegnem od glasila. To je nešto što radite, ljudi koji rade i navijači su uključeni u košarku. Ja sam ozbiljan trener, nisam čak ni znao za ta imena. Da li će Mustafa igrati ili ne, to je nešto o čemu će se razgovarati, baš kao što će i dalje ljudi imati svoje mišljenje. Nemam problem sa tim. Briga me šta se dešava ovde u grupi koju okupljamo svaki dan i ne zanima me šta se dešava napolju“, zaključio je šef struke Panatinaikosa.

Atinski zeleni u ovaj meč ulaze sa perfektnim učinkom od 5-0 i kao jedina neporažena ekipa u dosadašnjem toku Evrolige.