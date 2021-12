Obradović: Iz nedostatka koncentracije smo im dali pobedu, ne znam koliko će Panter da odsustvuje

Košarkaši Partizana doživeli su drugi poraz u ABA ligi, a treći od početka sezone, ali je utisak da su večeras protiv Cedevite Olimpije na svom parketu odigrali najslabiju utakmicu.

Dozvoljenih 96 poena dovoljno govore o tome koliko je Partizanova odbrana bila slaba, a trener Parnog valjka Željko Obradović priznao je da je nedostatak koncentracije u najvećoj meri uzrokovao da gosti iz Ljubljane slave.

"Želeo bih da iskoristim priliku da čestitam Cedeviti Olimpiji na zasluženoj pobedi. U najavi utakmice sam rekao da se radi o timu koji je promenio roster i igra izvanredno napadački. To su ponovili večeras. Pre tri dana su odigrali odlično u Bolonji i izgubili u završnici. Igrali su slično i večeras, gde su spoljni igrači pravili velike probleme kontrolom lopte, prodorom i utrčavanjima, to je ono što je presudilo. Mi ni približno nismo bili na nivou odbrane koju igramo u poslednje vreme. Imali smo nesreću da igramo bez Kevina Pantera, a još važnije to što nisam mogao da računam na Balšu Korpivicu zbog povrede skočnog zgloba. Videćemo kakvo je stanje", poručio je Obradović i dodao:

"Utakmica je izgubljena odbrambeno. Još jednom čestitam Cedeviti Olimpiji na pobedi i hvala navijačima na podršci svih 40 minuta".

Partizan je derbi odigrao bez Kevina Pantera...

"Medicinski deo stručnog štaba je u konsultacija sa doktorima da ne igra. Kevin ima povredu koja je mogla da dovede do ozbiljnije povrede, dužeg izostanka. Zbog toga se odlučilo da bude na tretmanima. Koliko će da pauzira, to je najbolje da pitate našeg doktora. Znam samo to da je zdravlje igrača uvek na prvom mestu, zato sam se saglasio sa procenom da ne igra, kako ne bismo došli u situaciju da ne igra duže vreme, da bude spreman za dalje".

Šta je uzrok slabe odbrane?

"Utakmicu smo pripremali tako da se kreatori Cedevite Olimpije zaustave, a mi smo stalno kasnili. Imali smo dilemu šta kada treba da se radi, iako je sve bilo unapred postavljeno. To nije prvi put da se dešava, to je problem koncentracije i mladi igrači moraju da rade na tome. Ne može da se igra odbrana samo na jedan način, oni (igrači) su hteli da menjaju, ali koncentracija nije bila na zadovoljavajućem nivou. Posle toga u igri dva na dva, gde su njihovi spoljni igrači bili sjajni, kažnjavali naše greške. Mi smo šutirali slabo slobodna bacanja, uz to smo imali i dosta izgubljenih lopti, ali ne zato što je protivnik bio agresivan, nego mi dekoncentrisani zbog čega smo im bacali lopte u ruke i davali im lake poene".

Partizan sledeći meč igra u sredu kao domaćin protiv Šljonska. Susret je na programu od 20.30.