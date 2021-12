Obradović: Metropolitan dobio dva evroligaša, igraju u tranziciji, prave akcije za šutere...

Posle velike pobede u Laktašima, izvojevane u poslednjim sekundama utakmice, košarkaši Partizana se okreću obavezama u Evrokupu. Već u sredu (20.30) ih očekuje još jedan težak zadatak, kako gostuju u Francuskoj ekipi Metropolitana. Trener crno-belih Željko Obradović je potvrdio da na gostovanje neće putovati Rodion Kuruc i istakao da ekipa mora da uloži veliki trud kako bi se ostvario pozitivan rezultat protiv lidera francuskog prvenstva.

Sreda, 20.30: (2,55) Levaloa (14,5) Partizan (1,60)

Metropolitan je pretrpeo samo jedan poraz u LNB Pro A ligi ove sezone, a uspeo je da savlada i francuske predstavnike u Evroligi - Monako i Asvel. Prilično ubedljivo je dobio oba duela, četu Zvezdana Mitrovića dobio kod kuće sa 108:81, dok je protiv sastava iz Vilerbana slavio rezultatom 85:64.

Ekipa Vensana Kolea je pretrpela samo jedan poraz na poslednjih 10 utakmica (od Lokomotive Kubanj u Evrokupu - 85:99) i u seriji je od šest vezanih trijumfa.

Obradović je istakao da je Kole izvanredan trener i da će crno-beli morati da daju svoj maksimum kako bi došli do željenog rezultata.

"Činjenica je da su prvi u francuskom prvenstvu. Igrali su protiv dve evroligaške ekipe i savladali ih, čak Asvel veoma lako sa oko 20 poena razlike. Igraju veoma dobro, imaju organizovanu igru u svakom pogledu. Za njih je najvažnije da igraju dosta u tranziciji i da imaju izvanredne linije trčanja. To koriste na svakoj utakmici i daju mnogo lakih poena. Ključ utakmice je da sprečimo njihov kontranapad i sprečimo tu igru u tranziciji. Da ne dozvolimo njihovim ključnim igračima da dolaze do lakih situacija za šut. Pored tranzicije imaju dosta akcija za šutere, igraju strpljivo, pametno.. Mislim da moramo da odigramo mnogo dobru utakmicu ako želimo da imamo šansu da pobedimo", izjavio je trener Partizana.

Što se tiče kadrovske situacije, ekipi u Francuskoj neće moći da pomogne samo letonski reprezentativac Rodion Kuruc. On je doživeo povredu tokom reprezentativne pauze, propustio drugi meč Letonije u kvalifikacijama za Mundobasket protiv Slovačke, a nije ga bilo ni u sastavu crno-belih u Laktašima.

"Svi su zdravo i dobro sem Rodiona Kuruca koji neće putovati", rekao je Obradović.

Čak devet prvotimaca Partizana je imalo obaveze u državnim timovima tokom pauze, ali Obradović ističe da umor ne može biti izgovor.

"To je nešto što je uobičajeno. Ako pogledamo minutažu, jedini koji je igrao preko 30 minuta je Zak Ledej. Ostali su bili na normalnoj minutažu. Problem je bio prošle sedmice što su neki igrači koji su bili u reprezentaciji osetili umor i ja sam im dao dan više slobodno. Priprema utakmice je bila zadovoljavajuća. Imali smo dosta dobrih stvari, bilo je i loših trenutaka, sve to analiziramo kao i svaki put. U normalnom smo ritmu odigravanja utakmica i to ne može da nam bude izgovor. Bitno je da smo pripremali utakmicu, da smo reagovali juče sa treningom, danas smo imali trening, sutra već putujemo veoma rano. Da odradimo tamo jedan dobar trening i probamo da igramo na što bolji način u sredu", zaključio je trener crno-belih Željko Obradović.

Predstojeći duel Metropolitana i Partizana biće treći u godini na izmaku. Dva puta su se sastajali minule sezone u Evrokupu i francuski tim je u oba navrata nadigrao crno-bele. Kapiten Rade Zagorac ističe su obe ekipe doživele velike promene u međuvremenu, ali i da njegov tim očekuje težak zadatak.

"Kvalitetna ekipa koja dobro igra ove sezone, a mi se pripremamo u skladu sa tim. Svaku utakmicu uzimamo za sebe, oni su ove godine drugačija ekipa, kao i mi. Očekuje nas teška utakmica", rekao je Zagorac.

Jedan od najboljih igrača ekipe iz Levaloa Perea ove sezone je i američki bek Vil Kamings. Bivši igrač Lokomotive Kubanj je na prvih pet nastupa u Evrokupu prosečno beležio 19,6 poena po meču i treći je strelac takmičenja.

"Kao kvalitetan igrač sigurno će zahtevati našu posebnu pažnju", dodaje kapiten crno-belih.

Drugi strelac crno-belih u drugorangiranom evropskom takmičenju Zak Ledej (11,8 poena po meču) je istakao da igrači moraju da sprovedu u delo zamisli trenera Obradovića.

"Dobar su tim, imaju dobre igrače. Moramo da ispoštujemo trenerov plan, igramo čvrsto i borimo se za pobedu", rekao je Ledej.