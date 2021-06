Najtrofejniji srpski trener Željko Obradović ponovo se, ovoga puta u intervjuu za NIN, dotakao teme koja se tiče njegovog povratka u Partizan.

Zapravo, Obradović se osvrnuo na nedavnu izjavu Dražena Dalipagića, koji bi eventualni povratak sjajnog stratega u Humsku nazvao "ludim potezom", jer bi po njegovom mišljenju došao u klub koji nema sportski kadar, igrače, niti adekvatne finansije za napad na trofeje.

"Šta god da odgovorim, može da se protumači na ovaj ili onaj način, ali mogu da kažem, na primer, zar ludost nekad nije dobra? Kada sam 1991. godine u 31. godini, ženi rekao da više nisam igrač, već trener, čudno me je pogledala i rekla: "Dobro, sedi, odmori se". Suština je u ovome, znam koja je moja cena u Evropi, ali to ne može da bude presudno da bih otišao negde da radim, nego ambicija", rekao je Obradović za NIN.

Kontakti sa crno-belima su prisutni, a emocije prema Partizanu nešto što Obradović nikada nije krio.

"Sa ljudima iz Partizana sam u stalnom kontaktu, i uvek sam pokušavao da nađem način da Partizanu pomognem; ali ne samo Partizanu, nego svim našim klubovima, verujte mi. U evropskoj košarci imam dobre prijatelje, i kad god je trebalo da se kaže lepa reč za bilo koji naš klub, ja sam to pokušao da uradim. Zašto? Zato što verujem da ovdašnju produkciju trenera i igrača Evropa mora da poštuje. Za evropsku košarku je strašno važno da U Evroligi budu i Partizan i Zvezda. To bi, uzgred, mnogo smanjilo tenzije. Beograd bi, kao grad u kome ljudi vole i razumeju košarku, svake sedmice imao punu Arenu, i to bi bila poruka za celu Evropu. A mislim da je suvišno da objašnavam moje emocije prema Partizanu i koliko mi Partizan znači".

Jedno je sigurno, a to je da nema ništa od odlaska u najjače klupsko takmičenje na planeti.

"U NBA sigurno ne. Mislim da je to začarani krug koji će veoma teško da se probije. Oni ne veruju trenerima iz Evrope, to je očigledno, Čak ni trenerima koji su zapravo Amerikanci, kao što su Dejvid Blat, koji se oformio i radio kao trener u Izraelu, ili Majk Dantoni, kori je bio igrač pa trener u Milanu. Jedini Evropljanin, ali Evropljanin koji je ceo život tamo radio je naš Igor Kokoškov. Sadašnji trener Jute, Kvin Snajder, bio je pre nekoliko godina pomoćnik Etoreu Mesini u CSKA. Dobio je priliku, i zaista izvanredno radi. Ali Etore je sedam godina u Americi bio pomoćni trener, pokušavao je, zvali su ga na "intervjue", i nikad nije dobio priliku. Mislim da bi trenerima iz Evrope bilo veoma lako tamo da rade, ali neko treba da dobije priliku da to i pokaže. Ja nikad nijednu ozbiljnu ponudu nisam imao osim 2013. od Detroit Pistonsa. Što se tiče Evrope, bitno je da mi čovek koji me zove objasni zašto veruje da sam ja taj, On i klub moraju da imaju ambiciju kakvu ja imam. Znam šta može da me motiviše u ovom gradu i ovoj zemlji, a znam šta može da me motiviše drugde. Ali ambicija mora da bude nešto što nas vodi sve", ponovio je Obradović.