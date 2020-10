Crvena zvezda napravila je veliki posao, savladala je u Beogradu CSKA, aktuelnog prvaka Evrope. Sigurno je ovo poduhvat koji će crveno-belima dati velika krila za nastavak sezone.

Pokazali su crveno-beli da imaju veliki kvalitet, ali ova pobeda nad Armejcima je prava potvrda na delu svega što se nagoveštavalo.

Saša Obradović je mogao da bude prezadovoljan učinjenim, a posle utakmice je izrazio zadovoljstvo pobedom, učinkom brojnih igrača, pohvalio je i Dejana Davidovca za učinak na kraju meča, ali ga je i pokudio što nekada malo zna da „pobegne od lopte“.

"Velika pobeda protiv jednog od favorita Evrolige ove sezone. Lojd je odigrao izuzetno, ali je i ostatak tima pomogao da dođemo do ove fenomenalne pobede. Bili smo jaki kao tim. Prvo poluvreme je bilo tako što smo pokazali možda i preveliki repspekt i pravili greške, ali sa velikim zajedništvom našli smo prvo odbranu, a onda i pobedu napadom", rekao je Obradović posle utakmice.

Ističe Obradović ponovo koliko mu nedostaju navijači.

"Velika pobeda bez naših navijača je duplo veća. Velika je razlika pravljena svih ovih godina. Malo ostaje žal što ne možemo da podelimo sve ovo sa vernim navijačima. Dajemo i njima veliki kredit, znamo da su uz nas. Veliki doprinos svih igrača. U raznim fazama smo imali različite igrače. Bio je to Lojd, Kuridža, pa na kraju Davidovac, mala ali zaslužna rola, takođe Ročesti koji se vidi da je bez utakmica, sa dve fenomenalne asistencija. Imamo pretnje sa više pozicija. Dobro je da taj neki dobar duh, atmosfera, koja se kreirala na treningu, sada se prenela na ovako veliku utakmicu".

Nije gubio nadu ni na minus 14.

„Nije mi padalo na pamet čak i kada smo bili u minusu da možemo da izgubimo, verovao sam do kraja. Sam produžetak je ponovo pokazao dobar karakter igrača. Veliki podstrek za sve što dolazi. Dobro je da imamo razigran tim i da možemo na svakog da računamo".

Kako je motivisao Davidovca? Bio je ljut u jednoj situaciji na njega.

„Ja sam tu zvao akciju za njega. Nervira me to kada nije uzeo to što je za njega nacrtano. Nekada pobegne malo od lopte, nije plašljiv, naprotiv, pokazao je na kraju da nije plašljiv, jer je na neki način i prelomio. Ali nedostaje mu malo bezobrazluka da bude još bolje, on je naš projekat. Trebalo je da uzme loptu i on je trebalo da završi, a ne Hol“, prisetio se tog napada Obradović.

Trener CSKA, Dimitris Itudis, čestitao pobedu Crvenoj zvezdi i nije bio raspoložen da podrobnije odgovara na pitanja novinara, očigledno ljut zbog poraza svog tima.