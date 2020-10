Sjajno je Zvezda otvorila evroligaški program u Beogradu, pregazila je Baskoniju u 2. kolu (90:73), a u trećem će ponovo biti domaćin, na noge joj dolazi Žalgiris.

Litvanci su krenuli impresivno u novu sezonu, među prvih pet su ekipa koje imaju obe pobede, pa će ih crveno-beli u sutrašnjem (19.00) duelu u hali Aleksandar Nikolić dočekati sa punim respektom, ali i nadom da će nakon utakmice imati izjednačeni saldo na tabeli.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović proučio je do tančina igru tima iz Kaunasa i predočio od koga crveno-belima preti najveća opasnost.

„Dolazi nam vrlo jaka, organizovana i dobro trenirana ekipa, koja ima glavu i rep. Znamo odakle nam preti najveća opasnost, ona dolazi kroz plejmejkere, tu su i dalje Vokap, Lekavičijus, Grigonis kao najbolji šuter. U Lovernju imaju dobar balans spoljne i unutrašnje igre. S obzirom na naš dobar niz na početku, imamo razloga da se nadamo da ćemo odigrati još jednu dobru utakmicu i da ćemo doći do pobede“, rekao je Obradović za klupski sajt.

Krilni centar Marko Jagodić Kuridža apostrofira dobar prilaz utakmici kao jedan od ključnih faktora na putu do nove pobede.

„Raspored jeste težak, ali tako je i ostalima, ne možemo da se žalimo. Spremamo se za Žalgiris, nemamo mnogo vremena, ali najvažnije je da izađemo i budemo pravi. Sa dobrom energijom i pametnim odlukama možemo da dođemo do pobede. Imaju dosta dobrih igrača, koji imaju evroligaškog iskustva, ne samo Vokap i Lovernj, a na nama je da uradimo šta je do nas kako bismo došli do bodova“, istakao je Kuridža.

Na današnjem treningu Zvezda je bila jača za oporavljenog Emanuela Terija, kao i za povratnika Tejlora Ročestija.