Odluka o ABA ligi 27. maja

Došlo je vreme da se preseče, nema više odlaganja. Ili će se završnica ABA lige igrati ili neće, bord takmičenja i klubovi će morati da se konačno izjasne.

„Dan D“ za regionalno takmičenje je 27. maj, za kada je zakazana Skupština ABA lige, piše podgorička Pobjeda. I ovog puta će se sednica održati video putem, kao prethodna koja je održana u aprilu.

To znači da će ABA ligaši sačekati da čuju odluke Evrolige o svoja dva takmičenja, koje bi trebalo da budu donete 24. maja, pa će se nakon toga izjasniti i klubovi iz regiona. Jasno je od ranije da su Budućnost i Mornar za to da se igra do kraja, da se na terenu rasplete ko će biti šampion i ko će na jesen u Evroligu. Iz Crvene zvezde poručuju da nema uslova da se prvenstvo odigra do kraja, dok je stav Partizana da zaslužuje titulu, u slučaju da bude presuđeno da ne može da se igra.

Iako su timovi počeli da treniraju, nedostaje im veliki broj igrača iz inostranstva, koji bi mogli da se vrate oko 1. juna, pa posle dvonedeljnog karantina da se pojave na treninzima. Ukoliko većina klubova bude za to da se sezona u ABA dovede na terenu do kraja, špekuliše se da bi šampion mogao da se dobije sredinom jula.

Ostalo je da se odigra jedno redovno kolo i da potom četiri najbolja tima krenu u doigravanje za titulu. Na tabeli prvo mesto zauzima Partizan, slede ga Budućnost, Crvena zvezda, pa Cedevita Olimpija i Mornar koji imaju isti bilans od 13 pobeda i devet poraza.