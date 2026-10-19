Oglasio se Ben Simons posle teške povrede: Ovo nije kraj moje priče

Nakon što su Sakramento Kingsi potvrdili najcrnje prognoze i objavili da je Ben Simons pokidao desnu Ahilovu tetivu na nedeljnom treningu, nekadašnji prvi pik sa drafta i trostruki Ol-star je prekinuo ćutanje. U izuzetno emotivnoj poruci na društvenoj mreži Instagram, tridesetogodišnji Australijanac poručio je svetu da nema nameru da odustane od košarke.

Simons, čija je povratnička sezona naprasno prekinuta tik pred zvaničan početak NBA šampionata.

„Suočavao sam se i ranije sa izazovima koji su me testirali mentalno, fizički i emotivno, i pronašao sam način da prevaziđem svaki od njih. Ova povreda je samo još jedno poglavlje na mom putovanju, a ne kraj moje priče. Nikada nije lako biti odvojen od igre koju volim, posebno posle svega što je bilo potrebno da bih se vratio ovde. Ali ako sam jednu stvar naučio, to je da te nedaće ne definišu — definiše te način na koji na njih odgovoriš. Padao sam i ranije, i uvek sam nalazio način da ustanem. Ovoga puta neće biti ništa drugačije.“