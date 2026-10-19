Oglasio se Ben Simons posle teške povrede: Ovo nije kraj moje priče
Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 02:29
"Padao sam i ranije i uvek ustajao", napisao je Ben Simons
Nakon što su Sakramento Kingsi potvrdili najcrnje prognoze i objavili da je Ben Simons pokidao desnu Ahilovu tetivu na nedeljnom treningu, nekadašnji prvi pik sa drafta i trostruki Ol-star je prekinuo ćutanje. U izuzetno emotivnoj poruci na društvenoj mreži Instagram, tridesetogodišnji Australijanac poručio je svetu da nema nameru da odustane od košarke.
Simons, čija je povratnička sezona naprasno prekinuta tik pred zvaničan početak NBA šampionata.
„Suočavao sam se i ranije sa izazovima koji su me testirali mentalno, fizički i emotivno, i pronašao sam način da prevaziđem svaki od njih. Ova povreda je samo još jedno poglavlje na mom putovanju, a ne kraj moje priče. Nikada nije lako biti odvojen od igre koju volim, posebno posle svega što je bilo potrebno da bih se vratio ovde. Ali ako sam jednu stvar naučio, to je da te nedaće ne definišu — definiše te način na koji na njih odgovoriš. Padao sam i ranije, i uvek sam nalazio način da ustanem. Ovoga puta neće biti ništa drugačije.“
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Podsetimo, Simons se ovog leta vratio u NBA ligu potpisavši jednogodišnji ugovor sa Kingsima, nakon što je kompletno propustio sezonu 2025/26. kako bi sanirao hronične probleme sa leđima i povratio nekadašnju formu. Tokom pripremnog perioda nagovestio je velike domete, a posebno je zablistao na poslednjem predsezonskom meču protiv San Antonija, gde je upisao 14 poena, osam skokova i sedam asistencija za 26 minuta na parketu.
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Iako su učestale povrede značajno usporile njegovu karijeru i odvojile ga od statusa jedne od najvećih zvezda lige, Simons je spreman da nastavi da se bori.
Ostaje da se vidi šta je realnost...