U takmičarskoj sezoni 2020/2021,koja će ostati upamćena kao jedna od najturbulentnijih, ali i uspešnijih u istoriji Crvene zvezde, poseban „pečat“ ostavio je Ognjen Dobrić.

Stigao je do zvanja junaka finalne serije ABA lige i najkorisnijeg igrača finala domaćeg šampionata.Kada je bilo najvažnije, bio je najbolji.

Popularni „Šegi“ je u podkastu "Pick N Talk" govorio o brojnim temama: počecima u Mladenovcu, kninskom poreklu i mentalitetu, koloritnim nadimcima „Šegi i Gvozden“, posebnom odnosu sa Markom Gudurićem i generacijom koja je osvojila juniorsku Evroligu, čuvenom navijačkom snimku iz Arene, važnoj ulozi svog prvog trenera, neprocenjivom uticaju Milana Gurovića, ogromnom poverenju Dejana Radonjića te 2017. godine.

Ko je (za mnoge će biti iznenađujući izbor) najbolji stranac sa kojim je igrao, zašto je utakmica sa Panatinaikosom u Beogradu prekretnica sezone za njega, koji je najvažniji koš koji je ubacio, kako provodi slobodno vreme...

Kako je nastao nadimak Šegi?

"Ostao je taj nadimak. Bio je kamp u Trebinju, kamp Dejana Bodiroge. Imao sam dugu kosu, a verovatno ste gledali film Skubi Du. Bio sam mršav, duga kosa, ličio sam na Šegija i prozvao me jedan dečko Šegi, Šegi, Šegi i tako je ostalo. A u Mladenovcu su me znali kao Ognjen ili Ogi. Kada sam došao u Zvezdu pitali su me kako da te zovemo i meni bilo glupo da kažem Ogi. I kažem Šegi. I tako je i ostalo. Danas me svi tako znaju, sviđa mi se nadimak", rekao je Dobrić.

Šta Knin znači za Dobrića?

„Iskreno, samo sam rođen u Kninu sticajem okolnosti. Rat je bio, jedina bolnica koja je radila, moji su živelu Šibeniku. Menjali smo lokacije. U avgustu 1995. smo krenuli u Srbiju sa kolonom. Imao sam 10 godina, ne sećam se ni Knina ni ničega. Nemam saznanje o tome. Ali, drago mi je kada pričaju o tome. Drago mi je da slušam priče o tome. Osećam se kao da sam pripadnik tamo naroda dole. Moji imaju korene odatle, kulturu iz Dalmacije. Preneli su na mene moji“, rekao je Dobrić i dodao da su navijači odlučili da bude „Kninska kobra“.

Poznata je i fotografija na kojoj se vidi Ognjen Dobrić među navijačima Crvene zvezde.

"To je jedna fotka, a mi smo bili na svakoj utakmici. Bez majice, drali se, navijali. Ta ljubav sa Zvezdom traje", rekao je Dobrić.

Kako se Dobrić sprema za utakmice, recimo pred dolazak Real Madrida?

"Nemam tremu, možda je to čudno. Jednostavno izađem na teren. Oni treniraju, ja treniram, pa ćemo videti ko je bolji. Tako ja gledam, trema ne donosi ništa dobro. Jednostavno sam odustao od treme. Ulazim u svaku utakmicu isto. Hoću da pokažem zašto sam tu gde jesam. Teško zaspim posle utakmica Evrolige, nema šanse da zaspim nekad do tri ili četiri. Ako zaspim do tri, onda sam uspeo u životu", rekao je Dobrić i rekao da se nada osvajanju tri trofeja i sledeće sezone.

Ceo intervju pogledajte na Jutjub kanalu Crvene zvezde.