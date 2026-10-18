Olimpija 'napravila iznenađenje' bez Gudurića
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 14:28
Posle dva poraza u duplom kolu kod kuće, trijumf u gostima protiv Napolija
Evroligaška sezona Olimpije Milano do sada – katastrofa. Ređaju poraz za porazom, ne mogu nikoga da pobede još od kada je Devon Hol u drugom kolu postigao pogodak uz zvuk sirene protiv Virtusa iz Bolonje za trijumf, što im je i jedini uspeh do sada u elitnom takmičenju. Nisu se baš proslavili na nekoliko mečeva ni u domaćem prvenstvu, ali makar nekog pobeđuju.
Da ne bude sve crno, slavili su protiv Napolija u gostima i to su im prekinuli pobedonosni niz – 98:82. Do sada je ekipa iz Napulja bila savršena i u Evrokupu i u domaćem prvenstvu sa po tri vezane pobede u oba takmičenja. Evo i prvog poraza. Zanimljivo, prema kvotama je Napoli bio favorit, pa ova pobeda Olimpije može da se okarakteriše i kao iznenađenje.
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I stvarno, mnogo bolje je krenuo raspoloženi domaćin, u svakom segmentu igre. Napadački su u potpunosti nadigrala rivala iz Evrolige, pa je tim iz Evrokupa imao sedam poena viška na prvom malom odmoru. I onda se sve okrenulo u drugoj četvrtini, kada ništa živo nije mogao domaćin da pogodi. Trojke su gađali 1/7, za dva 4/9 i uz dva bacanja su dali tek 13 poena za deonicu. To je Olimpija iskoristila, došla do preokreta i sa +4 završila prvo poluvreme.
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Oslabljeni gosti su održavali prednost i posle trećeg kvartala koja je narasla na šest poena viška, da bi velikom serijom otvorili poslednju četvrtinu i došli do dvocifrene prednosti. Raspoloženi su bili Kol i Metjuz koji su vodili ekipu do dvocifrenog plusa, da bi im se u poslednjih pet minuta pridružio i Mozes Rajt.
Dominirao je u reketu, poentirao, bio odličan na skoku, sve što najbolje radi, čime je još više učvrstio igru Olimpije. Kada je na nešto više od četiri minuta do kraja pogodio Ar Džej Kol trojku za +15, bilo je jasno da će Olimpija odneti pobedu, sem ako se ne desi neko čudo. Uspeli su da održe prednost i tako naprave iznenađenje u domaćem prvenstvu. Makar po kvotama i procenama stručnjaka.
Na utakmici nije bilo Marka Gudurića jer je srpski reprezentativac bio van protokola. Najefikasniji u redovima Olimpije bili su Metjuz i Kol sa po 21 poenom, Diop sa 14, Bolmaro sa 11 i Rajt sa deset poena.
Kod Napolija su se istakli Braun sa 17, Dautin sa 12 i Remzi i Vajt sa po deset poena.