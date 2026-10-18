Olimpija 'napravila iznenađenje' bez Gudurića

I stvarno, mnogo bolje je krenuo raspoloženi domaćin, u svakom segmentu igre. Napadački su u potpunosti nadigrala rivala iz Evrolige, pa je tim iz Evrokupa imao sedam poena viška na prvom malom odmoru. I onda se sve okrenulo u drugoj četvrtini, kada ništa živo nije mogao domaćin da pogodi. Trojke su gađali 1/7, za dva 4/9 i uz dva bacanja su dali tek 13 poena za deonicu. To je Olimpija iskoristila, došla do preokreta i sa +4 završila prvo poluvreme.

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Oslabljeni gosti su održavali prednost i posle trećeg kvartala koja je narasla na šest poena viška, da bi velikom serijom otvorili poslednju četvrtinu i došli do dvocifrene prednosti. Raspoloženi su bili Kol i Metjuz koji su vodili ekipu do dvocifrenog plusa, da bi im se u poslednjih pet minuta pridružio i Mozes Rajt.

Dominirao je u reketu, poentirao, bio odličan na skoku, sve što najbolje radi, čime je još više učvrstio igru Olimpije. Kada je na nešto više od četiri minuta do kraja pogodio Ar Džej Kol trojku za +15, bilo je jasno da će Olimpija odneti pobedu, sem ako se ne desi neko čudo. Uspeli su da održe prednost i tako naprave iznenađenje u domaćem prvenstvu. Makar po kvotama i procenama stručnjaka.

Na utakmici nije bilo Marka Gudurića jer je srpski reprezentativac bio van protokola. Najefikasniji u redovima Olimpije bili su Metjuz i Kol sa po 21 poenom, Diop sa 14, Bolmaro sa 11 i Rajt sa deset poena.

Kod Napolija su se istakli Braun sa 17, Dautin sa 12 i Remzi i Vajt sa po deset poena.