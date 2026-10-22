Olimpija nastavlja da tone i tone: Barselona pokorila Milano

Kao argument da se opravda ovogodišnja Olimpije, može se reći da su Manekeni imali nešto skromniji market ovog leta, ali opet nema opravdanja za klub koji je uspeo da angažuje Mozesa Rajta (najboljeg centra iz prošle sezone), te Gerisona Metjuza i Dontu Hola . Kada se tu dodaju Devin Buker , te Leandro Bolmaro , Marko Gudurić i ostali, onda jednostavno deluje sramotno to što je Olimpija na mizernom učinku posle uzorka koji nije više mali.

Deluje da u Milanu moraju uskoro da preseku, urade nešto, povuku određeni potez, inače preti da se sve surva na glavu Olimpije. Nagađalo se koliki kredit ima Poeta, čak su mu vodeći ljudi kluba pružili podršku, ali pitanje je kako sada gledaju na to i dalje će i dalje biti blagonakloni prema njemu.

Međutim, ne treba samo pričati o onome što su uradili ili nisu Manekeni, već je potrebno istaknuti i Barselonu. Nisu se njima davale neke preterane šanse na početku sezone, ali se Katalonci drže, igraju toplo-hladno, međutim, u gornjem su delu tabele.

Večeras je poenterski Barselonu predvodio Kevin Panter. Nekadašnji bek Partizan Mozzart Beta postigao 17 poena, ali je imao i momke koji su mu pomagali da dođu di trijumfa. Tajris Martin je odigrao verovatno najbolji meč sezone. Doskorašnji NBA igrač je bio drugi najefikasnijim sa 14, međutim, radio je odličan posao na skoku i uhvatio 17 lopti. Treba istaći i Umodžu Gibsona. Bivši plej Spartaka igra sve bolje, a večeras je doprineo u velikoj pobedi sa 13 poena, pet skokova i dve asistencije.

Olimpija sada deluje kao da tone, dok se Barselona diže i svakako već sada izgleda mnogo bolje u odnosu sa predsezonskim projekcijama.

EVROLIGA - 7. kolo

Sreda:

Hapoel Tel Aviv - Virtus 90:81

/Ledej 22 - Alston 12/

Četvrtak:

Anadolu Efes - Bešiktaš 89:80

/Pejn 22 - Omoruji 16/

Bajern Minhen - Dubai 91:107

/Vašington 17 - Kabengele 24/

Makabi - Real Madrid 99:113

/Klark 20 – Kampaco 21/

Panatinaikos - Baskonija 85:79

/Lesor 20 - Spanjolo 16/

Olimpija Milano - Barselona 81:89

/Barnel 15 – Panter 17/

Partizan Mozzart Bet - Crvena zvezda u toku

Petak:

19.00: (1,17) Žalgiris (20,0) Asvel Lion (6,00)

20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)

20.45: (2,65) Pariz (16,0) Valensija (1,60)

*** Kvote su podložne promenama