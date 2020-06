Olimpijakos čeka, Slukas ima ključni sastanak s Fenerbahčeom

Olimpijakos se trudi iz sve snage da dovede Kostasa Slukasa i da ga obuče u crveno-belo, međutim, u celoj priči se nešto pita i Fenerbahče. Grčki bek ima ugovor sa turskim timom, ali pokazuje ka tome da će biti teško da Slukas ostane u Istanbulu još godinu dana.

Kako piše Gazzeta.gr, Slukasovi predstavnici će imati zakazan razgovor sa ljudima iz Fenerbahčea i to preko video-linka u naredna dva do tri dana. I tu će se pričati o njegovoj budućnosti.

Značajni problemi sa finansijama i seča budžeta za sledeću sezonu, te pad turske lire u odnosu na euro i dolar, sve čine mnogo težim.

Olimpijakos je pre oko dve sedmice imao sastanak sa okruženjem Slukasa i ponuda na stolu je sldeća - 5.000.000 evra za ugovor na 2+1 godinu.

Kakogod, to i nije konačna ponuda grčkog tima, pa će crveno-beli ići još više ako to bude bilo potrebno, samo da se domognu Slukasa za sledeću sezonu. I to prema pisanju ovog izvora deluje vrlo verovatno.

Ove sezone Slukas je imao 48% za dva poena i 42% za tri uz 94% sa linije za slobodna bacanja. Ukupan indeks mu je bio 15,5 za 29 minuta koliko je u proseku igrao na 25 mečeva.

Grčki reprezentativac ima još godinu ugovora sa Fenerbahčeom i ranije je rekao da njegov ostanak zavisi od sudbine Željka Obradovića. Rekao je da će odraditi ugovor do kraja ako srpski trener ostane. Ali, sada sve to postaje sve više upitno.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com