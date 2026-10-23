Ko se zadesio sinoć u prepunoj Beogradskoj areni ili gledao kraj malih ekrana, mogao je da vidi još jedan ples Karlika Džonsa za koga više ni ne moramo da ističemo da je ubedljivo najbolji igrač Partizana. On je bio ubedljivo najbolji igrač derbija, jedan od najboljih plejmejkera u čitavoj Evroligi, a postaje kristalno jasno da je i jedan od najboljih stranaca u istoriji kluba iz Humske, rame uz rame sa imenima kao što su Kevin Panter , Bo Mekejleb , Jan Veseli , Davis Bertans ...

Šta se dešava kada Karlik Džons vidi Crvenu zvezdu preko puta sebe na parketu? Odigra maestralno i donese pobedu Partizan Mozzart Betu. Tako je bilo u četvrtak veče u krcatoj Areni, a tako je već pet večitih derbija zaredom. Sada je vanserijski plejmejker ušao u šablon ponašanja kada vidi crveno-bele kao što je Britni Spirs radila u čuvenoj pesmi sa početka ovog veka „Oops... I did it again!” kada je opevavala svoje šablone u ljubavnim vezama. Ne znamo kakve greške Karlik pravi u svom privatnom životu, ali u košarkaškom, protiv Crvene zvezde, redovno ponavlja jedno te isto!

Jednostavno... Sve je Karlik Džons radio na terenu, vodio ekipu u svakom smislu te reči. Na kraju statistika kaže da je imao 26 poena, četiri skoka i pet asistencija. Međutim, to ni blizu ne ilustruje kako je zapravo izgledao na parketu, kakve je šuteve pogađao i koliki pritisak je trpeo. Nije tajna da se svaka ekipa fokusira na to da zaustavi Karlika i da će time obaviti veliki deo posla — to je za rukom pošlo Fenerbahčeu, ali ne i Crvenoj zvezdi. Trener Ibon Navaro je pokušao sa nekim eksperimentima, da pošalje Nikolu Đurišića na njega na samom startu meča, ali reprezentativac Srbije se proveo kao bos po trnju. Pokušavali su kasnije Nik Vajler Beb, a i ostatak spoljne linije Crvene zvezde, ali niko ništa nije mogao da uradi. Posebno se pamti ludački prodor i poeni pored Davida Kremera, a onda i trojka za izjednačenje kada je Partizan bio na samoj ivici poraza. U njegovim rukama je bila lopta u poslednjim sekundama kada su ga svi zatvorili, ali on je maestralno poslao loptu Arijanu Lakiću, koji je uposlio Alesandra Pajolu, a Italijan na kraju pogodio koš za veliku pobedu. Ipak, ništa od toga ne bi bilo moguće da Karlik prethodno nije plesao po terenu.

„Pokušavam da objasnim saigračima kakav je osećaj igrati ovakvu utakmicu, ali jedno je pričati o tome, a sasvim drugo doživeti. Zato mi je drago što su i oni imali priliku da osete kako je to. Za mene je ovo bilo ludo, ubedljivo najluđe iskustvo do sada. Iskreno, nikada nisam video da baklje ovako lete na sve strane i da ih izbacuju sa terena. Ali, dobro, drago mi je što sam deo svega toga. Najvažnije mi je što smo uspeli da pobedimo”, rekao je Karlik posle meča.

Da njegova partija protiv Zvezde nije samo sporadičan blesak pokazuje i statistika. Odavno Partizan nije imao nekoga ko tako dobro i u kontinuitetu igra sjajno protiv večitog rivala. Složićemo se svi da je klub sa Malog Kalemegdana dominirao prethodnih godina kada je derbi u pitanju, tačnije u eri Željka Obradovića. To se, međutim, promenilo od prošle sezone jer je Partizan, a samim tim i Karlik Džons, u seriji od čak pet pobeda protiv večitog rivala. U tom periodu Karlik Džons je samo jednom ostao na jednocifrenom košgeterskom učinku, a pored toga je upisivao dva puta po 26 poena, potom 15 i 13 poena. Ukupno 89 poena je isporučio crveno-belima na tih pet mečeva.

Karlik je u četvrtak veče odigrao svoj 11. večiti derbi. Ima ukupno sedam pobeda i četiri poraza, uz čak 206 ubačenih poena — niko nije ni blizu takvim brojkama u prethodne tri sezone. Statistički njegova najbolja partija stigla je u porazu, i to na Kupu Koraća u Nišu pre dve sezone kada je ubacio 34 poena posle produžetka. Prošle sezone je njegova dominacija posebno zasijala jer je na pet derbija upisao četiri pobede i na svakom dominirao. Pored samog košgeterskog učinka i napadačke rapsodije, ono što Karlika Džonsa izdvaja u sistemu Đoana Penjaroje jeste njegova uloga formalnog lidera i produžene ruke španskog stručnjaka na parketu. U trenucima kada je Zvezda pravila seriju, a dvorana proključala u atmosferi potpunog haosa na tribinama, Karlik je bio taj koji nije podlegao panici. Dok je odbrana crveno-belih bila potpuno usmerena na njegove kretnje, on je bez oklevanja preuzimao ulogu mamca i pronalazio slobodne saigrače. Taj nivo zrelosti i čitanja igre napravio je ključnu razliku, jer bez njegove smirenosti u napadima odluke, Pajolini poeni i Hejsove blokade ostali bi samo neiskorišćeni blesci. Takođe, ova pobeda dobija još veću težinu kada se uzme u obzir kadrovski problem u kom se Partizan nalazi. Bez Tonjea Džekirija u reketu, takođe i Dereka Vilisa i Vanje Marinkovića van stroja, sav pritisak kreacije ponovo je pao na Džonsova pleća. Utisak je da reprezentativac Južnog Sudana iz utakmice u utakmicu podiže granice izdržljivosti, provodeći na parketu preko 30 minuta u paklenom evroligaškom ritmu. On ne samo da postiže ključne poene, već i saigračima poput Arijana Lakića i Alesandra Pajole uliva neophodno samopouzdanje da u finišu preuzmu odgovornost i odigraju akcije od kojih zavisi ishod meča.