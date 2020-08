Treneru Igokee Draganu Bajiću nije bilo nimalo drago što je Partizan otkazao učešće na memorijalnom turniru "Mirza Delibašić". I kao krivca za to sve vidi trenera Vladu Šćepanovića.

"Vlada Šćepanović je izmanipulisao celu Partizanovu upravu, sad je postao i epidemiolog i žao mi je što ljudi u tom klubu nisu videli neki širi kontekst", rekao je Bajić za banjalučki list "EuroBlic".

Crno-beli su otkazali taj turnir, a onda i zakazali mečeve protiv Kluža. Bajić je dodao da Šćepanović nije govorio istinu te da njegovo obrazloženje i objašnjenje odustajanja nije iskreno.

"Mi smo bili pozvani na turnir u Sarajevo što nam je bila velika čast, željno smo to iščekivali. S obzirom na trenutnu situaciju upozoravao sam Upravu da je teško odigrati dva meča u dva dana, ali kad te pozove porodica Mirze Delibašića onda imaš obavezu da igraš i ja bih peške išao u Sarajevo. Rekao sam ljudima iz kluba da bih u Sarajevo išao i da ostanem sa pet igrača i svi su me podržali u toj nameri. Šćepanović ne govori istinu, to znam iz izvora bliskih njemu i klubu. Nije razlog epidemiološka situacija nego je problem Igokea", objasnio je Bajić za EuroBlic.

Prema njegovim rečima, to je sve urađeno smišljeno i usmereno protiv Igokee, kojoj je Kluž protivnik u kvalifikacijama za FIBA Ligu šampiona.

"Znam šta je rekao svojim igračima, smišljeno je uradio neke stvari. Čak je postao i epidemiolog, govorio o statistikama, broju zaraženih, a onda je dogovorio utakmice sa klubom iz Rumunije (čiji je trener Duško Vujošević) u kojoj je očigledno situacija sa koronom sjajna. Mislim da to govori o njima i o klubu.Opet ću ponoviti smišljeno su urađene obe stvari, otkazani turnir, zbog nas, posle toga dogovorene dve utamice sa Klužom…”.