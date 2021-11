Đorđevićev Fener prokockao +12 u istanbulskom derbiju: Micić i Larkin režirali preokret

Prema očekivanjima, derbi Istanbula doneo je puno uzbuđenja. Fenerbahče je na sedam i po minuta do kraja imao 12 poena prednosti - nije bilo dovoljno. Serija trojki Vasilija Micića i Šejna Larkina oživela je Efes, koji je na kraju odneo pobedu iz Ulker Sports Arene - 89:84.

Ekipa Aleksandra Đorđevića je u 12. kolu Evrolige pretrpela deveti poraz, četvrti vezani. Aktuelni prvak Evrope se uzdigao posle košmarnog starta, nanizao je i četvrtu pobedu i došao do polovičnog učinka (6-6).

Ponovo je Fenerbahče pao u neizvesnoj završnici. Pričao je i trener Đorđević da njegovoj ekipi nedostaju bolje pozicije za šut i preciznost u prelomnim trenucima, ali to se još nije promenilo. Stekao je vicešampion Turske na samom startu 12 poena prednosti. Već do kraja deonice je Efes serijom 14:0 stigao do preokreta. Posle rezultatske klackalice u drugoj deonici, Fener je ponovo preuzeo kontrolu. Stekao dvocifrenu prednost početkom trećeg kvartala i još jednom je ispustio. Smogao je snage za novi nalet i došao do viška od 12 poena, koji je uspešno čuvao sve do sredine odlučujuće četvrtine. A onda je usledila serija trojki ekipe Ergina Atamana... Larkin je poveo, Micić ga ispratio i očas su gosti istopili zaostatak, a potom stigli i do preokreta. Domaćin je u poslednja četiri i po minuta ubacio svega tri poena i poraz je bio neminovan.

Šejn Larkin je na kraju bio najzaslužniji za veliku pobedu Efesa. Amerikanac je ubacio 25 poena, uz četiri promašaja iz igre i jedan sa linije penala. Ubeležio je i sedam asistencija i dve ukradene lopte - sve to za indeks 29. Tibor Plajs je dodao 17 poena uz samo jedan promašaj iz igre (indeks 19), dok je Micić dodao 14 poena (osam u poslednjoj četvrtini), ali uz svega četiri pogođena šuta iz igre (4/14). Filip Petrušev je za nešto više od devet minuta na parketu ubacio dva poena, uz dva defanzivna skoka.

U poraženom sastavu 18 poena Marijala Šajoka, 14 je dodao Nando De Kolo (uz po pet skokova i asistencija), dok je Jan Veseli dodao 13 (samo jedan skok). Marko Gudurić je meč okončao sa devet poena, četiri asistencije i tri uhvaćene lopte.

EVROLIGA - rezultati

Četvrtak

CSKA - Bajern 77:74

/Klajburn 17 - Hilijard 28/

Fenerbahče - Anadolu Efes 84:89

/Šajok 18 - Larkin 25/

Alba - Makabi U TOKU

Baskonija - Real Madrid U TOKU

Panatinaikos - Zenit U TOKU

Petak

19.00: Crvena zvezda - Uniks

20.00: Monako - Asvel

20.30: Olimpija Milano - Olimpijakos

21.00: Barselona - Žalgiris