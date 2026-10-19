Orlandov rekorder rekao zbogom: Dvajt Hauard stavio tačku na veliku karijeru
Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 18:27
Trostruki najbolji defanzivac NBA lige odigrao je poslednju utakmicu u Gruziji
Nekako mirno i nečujno, jedna velika košarkaška karijera privedena je kraju. Gotovo dve decenije Dvajt Hauard dominirao je pod obručima, ali je poslednje minute na košarkaškom parketu ipak odigrao daleko od svetala NBA pozornice, u Gruziji.
Iako je poslednji meč odigrao u Tbilisiju, brojni rekordi ostvareni tokom NBA karijere ostaju iza čoveka koji je već pronašao svoje mesto u Kući slavnih.
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Davne 2004. godine Orlando ga je izabrao kao prvog pika na NBA draftu, a upravo je u dresu Medžika proveo najdominantnije godine karijere. Ostaće upamćen kao jedini košarkaš u istoriji NBA lige koji je tri puta uzastopno proglašen za najboljeg defanzivca, osam puta zaredom učestvovao je na Ol-star utakmici, dok je od 2008. do 2012. godine pet puta biran u idealnu petorku lige.
U Orlandu je ostavio neizbrisiv trag. I dalje je prvi u istoriji franšize po broju postignutih poena (11.435), skokova (8.072), blokada (1.344), pogođenih slobodnih bacanja (3.366) i odigranih minuta (22.471). Ipak, titula sa ekipom sa Floride mu je izmakla. Najbliži joj je bio u sezoni 2008/09, kada su ih u velikom finalu savladali Los Anđeles Lejkersi rezultatom 4:1.
Ono što nije uspeo u Orlandu, ostvario je 11 godina kasnije, upravo u dresu Lejkersa. Već u poznim godinama NBA karijere, Hauard je prihvatio ulogu igrača sa klupe i zajedno sa Lebronom Džejmsom i Entonijem Dejvisom stigao do šampionskog prstena 2020. godine.
Osim Orlanda i Lejkersa, tokom NBA karijere nosio je i dresove Hjustona, Atlante, Šarlota i Vašingtona, ali nigde nije ostavio trag kakav je napravio u franšizi koja ga je izabrala na draftu.
(1,70) Orlando (15,0) Atlanta (2,40)
Poslednje minute na košarkaškom parketu ipak je odigrao daleko od NBA lige, u dresu gruzijskog Blek Fortresa. U porazu od TSU (82:89) zabeležio je deset poena, četiri skoka i dve asistencije, čime je posle samo dve utakmice za klub stavljena tačka na karijeru jednog od najdominantnijih centara svoje generacije.