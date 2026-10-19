Orlandov rekorder rekao zbogom: Dvajt Hauard stavio tačku na veliku karijeru

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Davne 2004. godine Orlando ga je izabrao kao prvog pika na NBA draftu, a upravo je u dresu Medžika proveo najdominantnije godine karijere. Ostaće upamćen kao jedini košarkaš u istoriji NBA lige koji je tri puta uzastopno proglašen za najboljeg defanzivca, osam puta zaredom učestvovao je na Ol-star utakmici, dok je od 2008. do 2012. godine pet puta biran u idealnu petorku lige.

U Orlandu je ostavio neizbrisiv trag. I dalje je prvi u istoriji franšize po broju postignutih poena (11.435), skokova (8.072), blokada (1.344), pogođenih slobodnih bacanja (3.366) i odigranih minuta (22.471). Ipak, titula sa ekipom sa Floride mu je izmakla. Najbliži joj je bio u sezoni 2008/09, kada su ih u velikom finalu savladali Los Anđeles Lejkersi rezultatom 4:1.

Ono što nije uspeo u Orlandu, ostvario je 11 godina kasnije, upravo u dresu Lejkersa. Već u poznim godinama NBA karijere, Hauard je prihvatio ulogu igrača sa klupe i zajedno sa Lebronom Džejmsom i Entonijem Dejvisom stigao do šampionskog prstena 2020. godine.

Osim Orlanda i Lejkersa, tokom NBA karijere nosio je i dresove Hjustona, Atlante, Šarlota i Vašingtona, ali nigde nije ostavio trag kakav je napravio u franšizi koja ga je izabrala na draftu.

(1,70) Orlando (15,0) Atlanta (2,40)

Poslednje minute na košarkaškom parketu ipak je odigrao daleko od NBA lige, u dresu gruzijskog Blek Fortresa. U porazu od TSU (82:89) zabeležio je deset poena, četiri skoka i dve asistencije, čime je posle samo dve utakmice za klub stavljena tačka na karijeru jednog od najdominantnijih centara svoje generacije.