Načelni dogovor je da se Jadranska liga preoblikuje u društvo sa ograničenom odgovornošću u kome bi, bar se tako nadaju u Partizanu, ugovorom bilo propisano da je za sve eventualne sporove nadležan Sud za arbitražu u sportu (CAS) u Lozani. Da li će tako i biti ostaje da se vidi, nije bilo malo primera da se klubovi Jadranske lige posvađaju i oko manje bitnih stvari. Ali, predsednik crno-belih već najavljuje: zbog sukoba interesa Crvene zvezde i FMP-a, odnosno Budućnosti i Studentskog centra, novog člana prve ABA lige, Partizan će se obratiti i sudu u Lozani.

“Partizan se jasno zalaže za to da jedna Uprava ne može imati pod svojom kontrolom ili u partnerskom odnosu dva kluba u istom rangu takmičenja. Primera radi, da se Mladost iz Zemuna plasirala u ABA 1 ligu, što im od srca želimo, mi bismo okončali naš ugovor o saradnji. Isto to očekujem od Budućnosti. Od naredne sezone da im Studentski centar više ne bude partner, nego rival“, kaže Mijailović za Telegraf.rs.

Isto važi i za Crvenu zvezdu i FMP, mada je prošle sezone napravljen ustupak kada je sa mesta predsednika kluba iz Železnika sklonjen Zoran Tošković, blizak porodici Čovič. Međutim, Mijailović nije sasvim zadovoljan.

“Tu kompletna situacija mora da se do kraja istera i razrešenje tog problema ćemo tražiti pred jedinom institucijom koja je za to dovoljno kompetentna, a to je CAS u Lozani. U prošlosti je ishod utakmica bio vrlo izvestan kada su u pitanju dueli našeg gradskog rivala i kluba iz Železnika. Šta će biti u sezoni koja dolazi, videćemo. Za ugled same ABA lige u Evroligi i regularnost lige je od ključnog značaja da unutar lige ne postoji nikakav sukob interesa i na tome bi ne trebalo, nego morali svi zajedno da radimo“, decidiran je Mijailović.