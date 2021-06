Velika pobeda! Srbija je oborila na pleća Španiju. Izabranice Marine Maljković su u Valensiji nadigrale domaćina turnira i jednog od glavnih favorita za najsjajnije odličje. Trijumfom je obezbeđeno mesto u polufinalu Evropskog prvenstva, ali i viza za kvalifikacioni turnir, koji vodi na Svetsko prvenstvo u Australiji (2022). Istorija je već ispisana, kako su naše košarkašice po prvi put od osamostaljenja države uspele da nadigraju Crvenu furiju.

Emotivno su srpske igračice doživele ovaj trijumf. Sa suzama u očima, zagrljene, proslavljale su pobedu protiv Španije, sudija, očekivanja. Iako ih sreća nije pogledala kada im je u četvrtfinalu dodelila domaću selekciju, uspele su da prevaziđu sve prepreke i nastave put ka postolju.

Gubile su posle prvih 20 veoma tvrdih minuta. Uspele su da preokrenu, a onda ih je umalo oborila sudijska "greška". Sviran je faul nad Ouvinjom, na semaforu je ostalo nešto više od sekunde. Srbija je imala pola koša prednosti, a arbitri su procenili da je reprezentativka Španije faulirana pri šutu. Teško da je to bio slučaj, ali to je na kraju bila zvanična procena. Ipak, kako Amerikanci to vole da kažu: "lopta ne laže". Ouvinja je pogodila samo jedno bacanje, pa se otišlo u dodatnih pet minuta. U produžetku je igrala samo jedna reprezentacija - Srbija.





Sonja Vasić je dominirala, a onda je sve dileme otklonila sjajna Nevena Jovanović, trojkom u poslednjem napadu naše selekcije. Do kraja je ostalo desetak sekundi, Marinine izabranice su imale nedostižnih sedam poena viška. Sve je bilo gotovo. Slavlje je moglo da počne.

Prva figura utakmice na kraju je bila 32-godišnja Sonja Vasić. Provela je preko 37 minuta na parketu, ubacila 19 poena, skok joj je nedostajao za dabl-dabl, zabeležila je i četiri završna dodavanja, kao i dve ukradene lopte. Zablistala je i Nevena Jovanović, za razliku od Sonje je uspela da upiše dvocifrene brojke u dve statističke kolone: 15 poena i 10 skokova. Izmamila je i čuveno: "Ohohoho" od kolege Slobodana Šarenca tokom prenosa. Izvrsna je bila i Ivon Anderson, koji ja susret okončala sa 17 poena. Kuburila je sa procentima (6/21 iz igre), pogodila je samo jednu trojku, ali izuzetno važnu.

Тројка за победу кошаркашке репрезентације Србије и Слободан Шаренац који виче оно његово ОХОХОХО



Поштеном човецу довољно за било шта pic.twitter.com/aReXAdgFEX — Иван Милинковић (@milinkovic_ivan) June 23, 2021

Sinoćni duel bio je osmi između Srbije i Španije od 2007. godine. Od osamostaljenja, naše reprezentativke nisu uspevale da dobiju Crvenu furiju. Posle poraza na Evropskim šampionatima 2007. i 2013. godine, dobila je naše košarkašice Španija i 2014. u prijateljskom susretu. Slavile su Špankinje i 2015. godine na kontinentalnoj smotri, potom su nadigrale našu selekciju i na Olimpijskim igrama u Riju i to dva puta. Najpre u grupnoj fazi, a potom i u polufinalu. Na korak od finala zaustavile su Srbiju i pre dve godine na prvenstvu Starog kontinenta i to u Štark Areni. Osveta je stigla i slatka je. Nije mogla biti slađa.

Trijumf još dobija na značaju kada se doda podatak da su plasmanom među četiri najbolje selekcije košarkašice Srbije obezbedile i plasman na kvalifikacioni turnir za Svetsko prvenstvo u Australiji. Sistem je takav da direktno na planetarnu smotru idu samo selekcije domaćina i osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama, dok šest najboljih selekcija sa Evropskog prvenstva ide u kvalifikacije, iz kojih će 10 od ukupno 16 učesnika izboriti vizu za Mundobasket.

Pobeda nad Španijom je ujedno i četvrta za izabranice Marine Maljković na šampionatu koji se održava u Valensiji i Strazburu paralelno, nisu osetile gorak ukus poraza. U borbi za finale i obezbeđivanje medalje sastaće se sa Belgijom, koja je u Francuskoj bila bolja od Rusije, posle velike borbe (85:83). Srbija će u Španiji dočekati rivala, koji mora da doputuje iz Strazbura na noge našoj reprezentaciji. Medalja je na dohvat ruke.