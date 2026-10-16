Ovako je Džered Batler ubio Pariz! (VIDEO)

Znate onu pesmu, nema te nema, ja već sutra biću, u sto problema? E, pa Crvena zvezda neće biti u nikakvom problemu ako Džered Batler bude rešio da uzme loptu i pocepa mrežicu dva puta, pa rivala pošalje kući prvim letom.

Nije bilo prijatno u poslednjih nekoliko minuta jer se tim iz glavnog grada Francuske vratio u poslednjim trenucima, ali je srećom po crveno-bele tu bio Džered Batler. Da sve uništi što su gosti smislili.