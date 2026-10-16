Ovako je Džered Batler ubio Pariz! (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | pet. 16.10.26. | 22:23
Amerikanac rešio utakmicu sa dva poteza
Znate onu pesmu, nema te nema, ja već sutra biću, u sto problema? E, pa Crvena zvezda neće biti u nikakvom problemu ako Džered Batler bude rešio da uzme loptu i pocepa mrežicu dva puta, pa rivala pošalje kući prvim letom.
Nije bilo prijatno u poslednjih nekoliko minuta jer se tim iz glavnog grada Francuske vratio u poslednjim trenucima, ali je srećom po crveno-bele tu bio Džered Batler. Da sve uništi što su gosti smislili.
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Ako nema nekog prostora za analizu ko je kako igrao i da li je Batler bio na nivou protiv Pariza, nije više ni bitno. Rešio je utakmicu, "ubio" je Pariz u svom stilu jer je majstor košarke i ljubitelj trenutaka kada se lomi utakmica. Takvi su vam Amerikanci, što kaže Ikac, živi brzo umri mlad – tako i oni.
Dva koša Batlera, jako bitna, za pobedu, četvrtu vezanu. Molim lepo, što bi se reklo.
A evo i kako je to bilo: