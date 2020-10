Luda utakmica morala je da se završi ludorijom. Trojkom Danila Nikolića 0,3 sekunde pre kraja drugog produžetka Budućnost je dobila triler sa Partizanom (101:99) i u prvom velikom derbiju ABA lige pokazala da je zanima titula regionalnog prvaka.

Delovalo je da je kraj kad je na 1,3 sekunde pre poslednjeg zvuka sirene iz maltene nemoguće pozicije Kodi Miler Mekintajer odapeo dalekometni hitac za vođstvo crno-belih (99:98). Samo što u košarci 1,3 sekunde predstavljaju večnost, toliko dug period da je Petar Mijović na tajm-autu nacrtao akciju za Danila Nikolića, a krilni centar pogodio sa desetak metara preko nesuđenog Partizanovog junaka.

Tako dramatičan kraj derbija slika je i prilika cele utakmice. Taman kad je Budućnost dobrom igrom posle 28 minuta pomislila da je završila posao, usledio bi šok za Podgoričane. Čim bi crno-beli minus deset pretvorili u prednost od šest poena i, činilo se, kontrolisali dešavanja, usledio bi odgovor protivnika. Kad je Budućnost sticala prednost u oba produžetka, Parni valjak je našao način da se vrati. Čak i da povede trojkom Mekintajera više iz očaja što nije mogao da izradi kvalitetnu poziciju za šut. I onda taj tajm-aut, minijatutra trenera Mijovića i realizacija Danila Nikolića.

Odoše Đetići kući pevajući, uz saznanje da su nastavili savršen niz. Dobili su četvrti meč ove sezone, dva slavlja u Evrokupu (Breša i Levaloa) i premijerno u ABA ligi nad Splitom ukrasili su velikim trijumfom u Beogradu. Ispod njega se kao najefikasniji akter potpisao Džastin Kobs sa 27 poena, međutim, pamtiće se taj projektil Danila Nikolića. Njegovih ukupno 21 i status junaka večeri.

Ispalo je na kraju da je tragičar crno-belih bio Ognjen Jaramaz. Da paradkos bude veći, bek Partizana bio je najbolji u domaćem sastavu, sve do završnice. U utakmici kad je doprinos stranaca bio očajan, srpski bek je stisnuo petlju, tokom druge četvrtine povukao ručnu da Parni valjak ne sklizne na straputicu, u trećoj deonici pečatirao veleobrt (od minus deset do plus šest), energijom zarazio saigrače u produžetku i onda upropastio dva napada koja su mogla da reše meč. Ostaje pored Jaramazovog prezimena podatak da je postigao 24 poena i upisao sedam asistencija, ali je problem za crno-bele što je u ključnim trenucima solirao.

Ostala je tako bez pozlate Jaramazova partija, pošto se pozicionirao kao lider domaćeg sastava. Nije to bio Kodi Miler Mekintajer očigledno potrošen sjajnim izdanjem protiv Venecije, još manje Nemanja Dangubić i Rade Zagorac (mašili otvorene šuteve), ruku nije namestio ni Markus Pejdž, potpuno odustan bio Rašon Tomas (igrao samo šest i po minuta). Malo šta u timu Vlada Šćepanovića je funkcionisalo osim Jaramaza. Ni to nije vredelo.

Kao što ni Budućnosti nije vredela prednost od deset razlike (63:53). Verovatno su gosti pred kraj treće deonice pomislili da kontrolišu utakmicu i naprasno su stali. Ili se ekipa Vlada Šćepanovića probudila. Tek, za samo šest minuta crno-beli su istopili minus, prešli u vođstvo (69:63). Furiozan preokret započet je trojkom Nemanje Gordića, nadovezale su se dve kontre Rada Zagorca, doprineo Nemanja Jaramaz i za tili čas našli su se crno-beli u poziciji da se pitaju za dešavanja na terenu. Samo što su se toliko potrošili jureći zaostatak da više nisu mogli da pritisnu kao u pomenutih šest minuta.

Ima i to toga što je centarska linija Podgoričana počela da igra kao u uvodu oba poluvremena. Vil Rid, Melvin Edžam i Danilo Nikolić ubacili su lake poene, a kako se na drugoj strani pojedincima skratila ruka ušlo se u neizvesnu završnicu. Četiri sekunde pre kraja Danilo Nikolić je pogodio za vođstvo 78:77, poslednji Partizanov napad išao je na Jaramaza, Ognjen je proigrao Vila Mozlija, a posle faula Amerikanac realizovao samo jedan penal i ušlo se u dodatnih pet minuta.

Tako Partizan nije uspeo da iskoristi visinsku prednost usled izlaska sa terena Vila Rida i Melvina Ežama, kasnije je Budućnost ostala i bez Dragana Apića, te iako je Erik Mika poenima držao crno-bele u igri, primetno je bilo da su se odbrani toliko potrošili da više nisu mogli da uhvate Džastina Kobsa, Nikolu Ivanovića, kao barjaktare upeha.

Sve dok zastavu trijumfa nije preuzeo Danilo Nikolić i nerealnom trojkom udario pečat na derbi kakav se retko viđa.

---------------------------------------------

ABA LIGA, DRUGO KOLO

PARTIZAN – BUDUĆNOST 99:101 (20:22, 21:24, 19:17, 18:15, 8:8, 13:15)

Beograd

Hala „Ranko Žeravica“

Igrano bez prisistva publike

Sudije: Saša Pukl, Matej Boltauzer, Tomislav Hordov

PARTIZAN: Mika 12, Mekintajer 15, Zagorac 12, Pejdž 3, Dangubić 10, Gordić 10, S. Janković 6, Jaramaz 24, N. Janković 3, Tomas 1, Trifunović nije igrao, Mozli 3. Trener: Vlado Šćepanović.

BUDUĆNOST: Kobs 27, Ivanović 11, Edžim 10, Šehović 9, D. Nikolić 21, Apić 12, Z. Nikolić - , Von - , Popović - , Rid 11, Žugić -. Trener: Petar Mijović.