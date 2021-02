Još jedan bolan poraz za Crvenu zvezdu u Evroligi, koji boli možda i više od svih dosadašnjih, doživljenih u dramatičnim završnicama. Desetkovana ekipa Dejana Radonjića bila je na korak od velikog podviga u elitnom takmičenju, uspela je nadoknadi prednost protivnika od 13 poena i dođe do situacije da osvari osmo slavlje u ovoj sezoni, ali je tu šansu prokockao Džordan Lojd. Američki šuter je i ovoga puta bio najefikasniji igrač ekipe, ali mu je zadrhtala ruka onda kada je to bilo najpotrebnije. Krenuo je u poslednji napad na meču, ostavio iza sebe mnogo sporijeg Fridzona, ali je promašio zicer, pa je na kraju ostalo - 75:76.

Crveno-beli su imali samo devet igrača na raspolaganju. Zbog virusa korona van stroja su bili Kori Volden, Lengston Hol, Lendri Noko, Kino Kolom i Duop Rit. Od Kupa Radivoja Koraća na treninzima nema ni Džonija O'Brajanta, dok je Boriša Simanić dobio dozvolu da se priključi reprezentaciji Srbije za kvalifikacije za Evrobasket. Sve to kao da je dodatno podiglo motivisanost u sastavu Dejana Radonjića da se dođe velikog rezultata.

Ipak, Crvena zvezda je sebi dozvolila da ima previše problema u odbrani u prvom poluvremenu, pa tek onda kada je taj nivo igre došao u one okvire koje zahtevaju kriterijumi Dejana Radonjića, crveno-beli su postali konkurentni za pobedu u večerašnjem meču. Gosti su u prve dve četvrtine pogodili sedam trojki iz 14 pokušaja, ali svaki put iz izgrađene akcije i baš onda kada su se lomila situacija na terenu. Tri je pogodio Rivers, dve Pengos, a po jednu Beron i Zaharov. Zvezda nije dobro čuvala šut i to joj se osvetilo protiv ovako raspucanog rivala, pa je na poluvremenu imala zaostatak od 12 poena (36:48).

Odbrana domaćina je konačno bila na nivou u trećoj deonici, Zvezda je postepeno spuštala prednost protivnika, ali joj je bilo neophodno da proradi još neko osim Džordana Lojda. To su konačno učinili u završnici treće četvrtine, kada je su van linije 6,75 u seriji pogađali Dobrić (dva puta) i Davidovac. Radonjićev tim se na kraju treće deonice izjednačio sa Zenitom po broju postignutih trojki (osam), pa je tu četvrtinu dobio rezultatom 20:13 i spustio se na dostižnih 56:61, a već startu poslednje deonice i do potpunog preokreta posle sjajne role Dejana Davidovca (62:61).

Bilo je jasno da tek tada počinje prava drama u neizvesnoj završnici. Zenit se ponovo odvojio trojkama Pengosa i Gudaitisa, ali se Zvezda vratila zahvaljujući Dobriću i Uskokoviću. Ali, nedostajalo je pravog rešenja u odbrani za Kevina Pengosa, koji je majstorskim poenima konstatno sprečavao Radonjićev tim da preokrene situaciju u svoju korist. Ipak, kao u trećoj deonici, hladnokrvnost su na delu pokazali Dejan Davidovac, čije su dve vezane trojke na minut do kraja doneli Zvezdi veliku prednost (72:72), ali je domaćinu pala koncentracija onda kada je bilo najpotrebnije. Gudaitis je u narednom napadu promašio drugo slobodno bacanje, Ponitka je uhvatio loptu u napadu, a sam van linije 6,75 bio je Pengos. Zvezda je u jednom napadu od plus tri došla do minus jedan i izgubila meč, iako je sve u pređašnje stanje mogao da vrati Džordan Lojd.

Dejan Radonjić je uspeo da izvuče maksimum iz devetorice igrača koje je večeras imao na raspolaganju. Zvezda je igrala onako kako može i mora, u napadu se oslanjala na niski post i strpljivo čekala da se raspucaju glavni šuteri. Na kraju su samu završnicu zakomplikovale i sudije, što je ozbiljno razljutilo Radonjića, koji je bio svestan da je njegova ekipa posle svega prikazanog zaslužila da dođe do pobede.

Najefikasnii igrač meča bio je Kevin Pengos sa 25 postignutih poena, a zanimljivo niko drugi u ekipi Ćavija Paskvala nije imao dvocifren učinak. Kod Crvene zvezde je Lojd postigao 21 poen, Dobrić je ubacio 13, a Davidovac osam.

CRVENA ZVEZDA - ZENIT 75:76

/16:22, 20:26, 20:13, 19:15/

CRVENA ZVEZDA: Lojd 21, Dobrić 13, Davidovac 8, Jagodić Kuridža 7, Radanov 6, Kuzmić 6, Lazić 6, Uskoković 5, Simonović 3.

ZENIT: Pengos 25, Rivers 9, Gudaitis 9, Beron 7, Zubkov 6, Vil 6, Holins 6, Zaharov 3, Pojtres 2, Ponitka 2, Fridzon 1, Puškov.

