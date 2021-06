Košarkaši Barselone su ove sezone osvojili Kup kralja, ali su pretrpeli poraz u finalu Evrolige. Zato su poslali jasnu poruku najvećem rivalu i u dominantnom maniru ostvarili brejk u Vizink centru na startu finalne serije ACB lige. Večeras imaju šansu da u svojoj dvorani osvoje prvu titulu posle sedam godina (22.00). Ukoliko im to pođe za rukom, Pau Gasol će staviti tačku na svoju klupsku karijeru. Teško da je i sam zamišljao bolji način za oproštaj.

Utakmica u Palau Blaugrani bi mogla da donese prvu titulu Barseloni posle sedam godina, ali bi i u dvorani u Kataloniji svoj poslednji ples mogao da odigra Pau Gasol. Legedarni Španac se vratio posle 20 godina u klub iz rodnog grada, od kojeg se oprostio sa duplom krunom pre odlaska u NBA. Tada je bio i najzaslužniji za osvajanje dva pehara, kako je dobio nagrade za najkorisnijeg igrača Kupa kralja i finala plej-ofa španske lige. Sad bi sa objedinjenim trofejima u Španiji mogao da se oprosti i od klupske karijere.

"Ovo bi mogla da bude moje poslednja utakmica. Razmišljao sam godinama da je moj poslednji meč mogao da bude odigran davno zbog povreda. Takve misli su mi prolazile kroz glavu".

Sa svojih 40 godina legendarni Španac je beležio 4,6 poena i 2,4 skoka u Evroligi, dok je u ACB ligi prosečno upisivao 10,3 poena i 4,9 skokova po meču. U četvrtfinalnim i polufinalnim okršajima sa Huventudom i Baskonijom bio je i najkorisniji igrač ekipe (prosečan indeks 18,6). U nedelju uveče je Realu ubacio osam poena uz osam skokova (indeks 16).

"Trudim se da svakoj utakmici pristupam kao da mi je poslednja".

Gasol je pred dolazak u Barselonu najavio da se vraća korenima kako bi se spremio za Olimpijske igre u Tokiju. Potpisao je ugovor do kraja sezone za minimalna primanja, sa željom da pomogne ekipi, ali i da se nametne selektoru Serđu Skariolu pred borbe za olimpijsko zlato u Japanu. Večeras bi mogao da se oprosti od klupske košarke, a kroz par meseci i od blistave karijere.

Od kako je 1998. godine kročio na parket po prvi put kao profesionalac, osvojio je dva NBA prstena sa Lejkersima, dve titule u ACB ligi sa Barselonom, kao i Kup kralja na klupskom nivou. Izrastao je u jednog od najboljih evropskih košarkaša u NBA ligi svih vremena, šest puta je učestvovao na Ol-star utakmicama, u po dva navrata je bio deo druge i treće petorke najjače lige na planeti. Po dolasku u najveću moguću konkurenciju na svetu, proglašen je i za rukija godine (uvršten i u najbolju petorku novajlija). Daleko najuspešniji je bio u dresu sa državnim grbom, sa Španijom je osvojio tri medelje na Olimpijskim igrama (dva srebra i bronza), jednu na Svetskom prvenstvu (zlato) i čak sedam na kontinentalnim smotrama (tri zlata i po dva srebra i dve bronze).

Sastavila je Barselona strašan tim, ali je u elitnom takmičenju na poslednjem koraku zaustavljena od fantastičnog Efesa. Na prvu titulu od 2010. godine u najkvalitetnijem takmičenju Starog kontinenta će morati da pričeka, ali je na pragu da posle sedam godina prekine post u domaćem prvenstvu.

Iako je Real u regularnom delu sezone dominirao i sa istorijskih 34-2 zauzeo prvu poziciju na tabeli pred doigravanje, Katalonci su u prilici da se domognu trona, pre svega jer su uspeli da sačuvaju najbitnije igrače od povreda. Sa druge strane, Pablo Laso ima brojnih kadrovskih problema. Van stroja su Nikolas Laprovitola, Entoni Rendolf, Trej Tompkins i Felipe Rejes, dok su i Serhio Ljulj i Alberto Abalde roviti.

U prvom finalnom susretu u Madridu, ekipa Šarunasa Jasikevičijusa je slomila rivala u trećem kvartalu i na kraju upisala ubedljiv trijumf. Kori Higins je još jednom pokazao da je čovek za velika dela. Amerikanac je meč završio sa 26 poena i istim indeksom korisnosti. Kako stoje stvari, smeši mu se i MVP priznanje velikog finala. Ukoliko se kockice poklope, bivši bek moskovskog CSKA bi postao prvi igrač posle Pau Gasola koji je usvojio priznanja za najkorisnijeg u završnici Kupa kralja i ACB lige.

Barsina najjača snaga leži upravo u bekovima i pre svega u šutu za tri poena, a u tom segmentu dominira još jedan Amerikanac - Kajl Kjurik. On je prvi meč finala okončao sa 10 poena, ali je njegov uticaj na igru Blaugrane izuzetno veliki. Naime, Real je u periodu koji je Kjurik proveo na klupi nadigrao rivala sa 38:31. Dok je bivši košarkaš Gran Kanarije i Zenita bio na parketu, Barsa je dominirala (58:37). Njegov +/- rejting je ubedljivo najveći u doigravanju ove sezone i iznosi plus 11. U regularnom delu sezone je su ispred njega bili samo saigrač Nikola Mirotić (+9,8) i centar Reala Edi Tavares (+12,1). Kjurikov balans je bio plus 9,5. Koliko doprinosi svojim iskustvom, požrtvovanom i pametnom igrom u odbrani, pronalaženjem pravih rešenja u napadu možda se najbolje oslikava i kroz timsku +/- statistiku. Barsa je nadigrala protivnike bez njega na parketu sa +8. Dok je Kjurik bio u petorci, nadvisila je protivnike sa +77.





Sa druge strane, Real se zbog silnih promena i problema ove sezone mahom oslanjao na unutrašnju liniju, sa akcentom na poslednjh par meseci. Ekipu su tokom godine napustili Fakundo Kampaco i Gabrijel Dek, na to su se nadovezale povrede Laprovitole, Ljulja i Abalde, pa su Tavares i Vensan Poarije poneli veliki teret u doigravanju.

Pored činjenice da je gorostas sa Zelenortskih ostrva dominanta pod svojim obručem, Tavares je prilično ubojit i u ofanzivi. U prvom meču finala je bio daleko najbolji igrač madridskog sastava sa 16 poena i 11 skokova (indeks 26). Sledeći najkorisniji igrač bio je Francuz Poarije sa pet poena i osam skokova (indeks 11).

Uz njega, Real će iz pepela pokušati da podignu i najiskusniji pojedinci. Serhio Ljulj igra i pored problema sa mišićima, pa je tako u majstorici sa Valensijom u polufinalu bio jedan od najboljih igrače ekipe. Ubacio je 13 poena, ali je pogodio i neke jako važne šuteve. Odgovornost će morati da preuzme i Rudi Fernandez, koji je pre dva dana postigao 10 poena, ali je utisak da će morati da doda gas, kako bi pomogao Lasovoj četi da vrati seriju u Madrid. Više se očekuje i od Usmana Garube, talentovanog krilnog centra koji je eksplodirao ove sezone i poneo nagradu najboljeg mladog igrača Evrolige. Nije dobio dovoljno prilika da zasija u prvom okršaju, pa je postigao svega jedan poen.

ACB - FINALE (DRUGI MEČ)

Utorak

