Pangos već na novom poslu i to u NCAA

Već je sarađivao sa pomenutim trenerom na univerzitetu Gonzaga, dok će mu sada biti pomoćnik u Vajldketsima.

"Trener muške košarkaške ekipe Arizone Tomi Lojd objavio je da se nekadašnji najbolji igrač Zapadne konferencije Kevin Pangos pridružuje stručnom štabu Vajldketsa kao pomoćni trener. Pangos je igrao za Gonzagu u vreme kada je Lojd bio pomoćni trener tog univerziteta, a nakon toga ostvario je uspešnu profesionalnu karijeru", saopštila je Arizona.

Pangos je četiri sezone igrao za Gonzagu, od 2012. do 2015. godine. U poslednjoj sezoni izabran je u treću najbolju petorku američke koledž košarke i proglašen za najboljeg igrača Zapadne konferencije. Pomogao je ekipi da drugi put u istoriji programa stigne do četvrtfinala NCAA turnira, a Gonzaga je tada postavila klupski rekord sa 35 pobeda, uključujući i niz od 22 uzastopna trijumfa. Pangos i njegovi saigrači osvojili su tri uzastopne titule u ligaškom delu sezone i tri trofeja na konferencijskom turniru.

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Ostavio je dubok trag na Gonzagi i njegovo ime nalazi se u brojnim kategorijama klupske statistike. Rekorder je univerziteta po broju pogođenih trojki, sa 322, a među pet najboljih je po broju poena, asistencija i ukradenih lopti. Jedini je igrač u istoriji ovog koledža koji je tokom karijere postigao najmanje 1.700 poena, zabeležio 500 asistencija i 150 ukradenih lopti, uz izbor u najbolji tim Zapadne konferencije u sve četiri sezone.

Dobrodošlicu mu je poželeo i njegov nekadašnji trener sa Gonzage.

"Uzbuđeni smo što možemo da poželimo dobrodošlicu Kevinu, njegovoj supruzi Kejt i njihovoj porodici. Kao igrač, kako na koledžu tako i u profesionalnoj košarci, pokazao je da može da doprinese uspesima na najvišem nivou. Pored toga, on je izuzetna osoba i odlično razume košarku. Radujemo se što će postati deo našeg stručnog štaba i započeti trenersku karijeru".

Zahvalio mu se i Pangos.

"Zahvalan sam treneru Lojdu na prilici da započnem novo poglavlje svoje košarkaške karijere. Bilo je impresivno posmatrati uspehe koje je ostvario kao glavni trener tokom prethodnih pet godina. Čast mi je što ću se pridružiti već izuzetnom stručnom štabu. Moja porodica i ja jedva čekamo da stignemo i počnemo sa radom".