Olimpijakos prošle godine nije imao strpljenja za Kevina Pantera. Odlični američki bek je posle samo nekoliko meseci prošle sezone spakovao kofere i uputio se ka Beogradu i Crvenoj zvezdi u kojoj je "zaradio" dvogodišnji ugovor sa milanskom Olimpijom. Više od godinu dana po odlasku iz Pireja, neposredno pred duel sa Olimpijaksom (večeras u 20.45) ipak samo se seća lepih dana iz Grčke.

"Tamo sam započeo profesionalnu karijeru. Bilo je uspona i padova, ali sve to me je učinilo onakvim kakav sam danas! Pomogli su mi da postanem čvršći, duhovno jači. Proveo sam tri divne godine u Grčkoj. Odrastao sam kao igrač, imao dobar odnos s navijačima i timovima. Samo pozitvne stvari me vezuju za Grčku. Uvek kažem da treba da budete fokusirani na budućnost, jer je sve ostalo gubljenje vremena", rekao je Panter za grčku "Gazetu."

Priznao je da pre nego što je stigao u Lavrio 2016. godine nije imao pojma o Evropi.

"Nisam znao ništa o košarci koja se ovde igra, trenerima, načinu života i kulturi. Morao sam da se nosim sa teškim situacijama i da se prilagodim novom stilu života. Ali imao sam ogromnu želju da uspem."

I uspeo je. Sa AEK i bolonjskim Virtusom je osvojio Ligu šampiona. Bio je voljen u Crvenoj zvezdi, Antverpenu i Rosi. Ali nije uspeo u Olimpijakosu iako je doveden kao veliko pojačanje. Zašto?

"Da budem iskren, zaista ne znam. To je pitanje na koje ne mogu da odgovorim! Zaista nemam odgovor. To je bilo nešto što nisam mogao da kontrolišem. Kao igrač, učinio sam najbolje što sam mogao sa svoje strane."

Najbolje čini i u milanskoj Olimpiji čiji je najbolji strelac u Evroligi.

"Stručni štab i uprava su selektirali odličan tim, sa sjajnim igračima. Svako ima svoju ulogu. Ne mogu da se požalim. Sezona je počela vrlo rano sa italijanskim Superkupom. Pobeđujemo, prvi smo u Italiji, imamo dobar smer u Evroligi i idemo u pravom smeru da budemo srećni na kraju dana", dodao je Panter.