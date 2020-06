PAO dao tračak nade Partizanu?

Partizan se već oprostio sa činjenicom da će igrati Evrokup sledeće sezone. Imao je i opciju da igra Fibinu Ligu šampiona, odabrao je Evrokup. Međutim, današnja informacija mogla bi da donese tračak nade navijačima crno-belih jer je Panatinaikos zvanično obavestio Evroligu da želi da napusti trenutno najelitnije evropsko takmičenje.

To znači da bi jedno mesto u Evroligi sledeće sezone ostalo prazno. A Partizan i Virtus su svakako ekipe koje bi mogle da se nadaju pozivu. Virtus je još davno poslao zvaničnu aplikaciju da želi da igra Evroligu ukoliko se ovako nešto dogodi. Čak je direktor Baraldi pomenuo tada da je Panatinaikos nezadovoljan i da bi mogao da istupi. I, evo, upravo je danas Panatinaikos zvanično tražio da izađe iz Evrolige.

Panatinaikos podneo zahtev za izlazak iz Evrolige!

Naravno, to ne znači da je i izašao. Moraće prvo grčki tim da reši sve papirološki i sa pravne strane. Zeleni imaju važeći ugovor sa Evroligom i ne mogu tek tako da istupe. PAO potpisao ugovor po kome bi morao da plati 10.000.000 evra ukoliko bi želeo da napusti Evroligu?

“Postoji ta navodna klauzula. Ali pitajte naš pravni tim. Na kraju će Evroliga platiti nama“, pretio je Janakopulos pre par dana i rekao da Evroliga bez Panatinaikosa ne postoji. Videćemo kako će se to regulisati na kraju.

Ukoliko je želja Panatinaikosa da izađe iz Evrolige iskrena, te ovo nije samo dodatno pravljenje pritiska, odnosno ako Zeleni iz Atine uspeju da pređu pod okrilje Fibe, to će biti ogroman događaj za evropsku košarku. O tome malo kasnije.

Za našu košarku bi to odmah bilo važno jer bi Partizan dobio novu šansu da uđe u Evroligu i crno-beli prate čitav razvoj situacije. Jer, otvorilo bi se mesto u Evroligi, a Partizan je posle odigrane TOP 16 faze bio tim Evrokupa sa najboljim skorom i na osnovu toga bi mogao da konkuriše. Mada, videli smo do sada da sportski rezultati nisu presudni.

Prva stvar koja pada na pamet je da bi crno-beli u tom slučaju najvećeg takmaca imali u Virtusu iz Bolonje. Taj klub je već poslao zahtev Evroligi da u slučaju nečijeg otkazivanja upravo on zaigra u Evroligi sledeće sezone. Može se reći da je italijanski tim pravovremeno to učinio. A, teoretski, treba reći i to da bi Bertomeu mogao da uruči poziv bilo kom klubu za koji on smatra da je potreban Evroligi.

Partizan bi, u slučaju izlaska Panatinaikosa, dobio treću šansu za Evroligu u poslednje dve godine. Bio je u foto-finišu sa Zenitom, ostao je bez Evrolige jer je ruski tim finansijski moćniji. Imao je šansu Partizan da uđe u Evroligu i sada kada je poništena sezona, a opet nije uspeo i dobio je Evrokup kao utešnu nagradu. Ovo bi bila treća šansa, mada kakvo iskustvo do sada ima Partizan, pitanje je koliko i čemu crno-beli mogu da se nadaju.

Dovoljno je samo reći da je Virtusov budžet za ovu sezonu bio najmanje 15.000.000 evra. I da Evroliga najviše gleda novac. Tako da, opet bi to bila teška trka za crno-bele. Možda bi kao kandidat uleteo i neki treći klub.

Sa druge strane, eventualni prelazak Panatinaikosa u Fibinu porodicu bio bi velika promena na košarkaškoj mapi. Ako bi to Zeleni uradili bez pravnih posledica, to bi onda i ostalim ekipama sa A licencama u Evroligi dalo istu priliku. A to bi onda moglo da bude pogubno po Evroligu. Zato ne treba očekivati da će Zeleni tek tako lako istupiti. Ovo je pre početak nove sage između Evrolige i Panatinaikosa, a verovatno niko ne zna kako će se to završiti.

Sve je to na dugačkom štapu. Ali ako ništa drugo, pristalice crno-belih dobli su kakvu-takvu nadu da bi Partizan mogao da igra Evroligu sledeće godine iako je to delovalo kao nemoguća misija i gotova stvar.

Do toga ga deli „samo“ da Panatinaikos izađe iz Evrolige, da Evroliga zadrži brojku od 18 klubova za sledeću sezonu, te da upavo Partizan dobije poziv da popuni mesto koje je ostalo upražnjeno odlaskom Panatinaikosa.

Procenite koliko je to realno u ovom momentu...