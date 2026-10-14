Pao prvi trenerski otkaz u Evroligi, Perasović se vratio
Vreme čitanja: 2min | sre. 14.10.26. | 18:52
Rastali se Paolo Galbijati i Baskonija, zamena odmah stigla
Već imamo prvi trenerski otkaz u jednoj evroligaškoj ekipi. Posle pet odigranih kola u elitnom takmičenju, uz tri meča u domaćem šampionatu, rastali su se Baskonija i Paolo Galbijati. Bio je i prošle sezone italijanski stručnjak na tankom ledu, hteo je i sam da ode, ali je ostao i krenuo ispočetka. Izgleda da je pogrešio i on i uprava španske ekipe jer u novoj sezoni jedva da je potrajao mesec dana.
Dobio je otkaz Italijan posle veoma lošeg starta u Evroligi jer imaju samo jednu pobedu posle pet odigranih mečeva, a teško da je neko ima veća očekivanja i bolje rezultate od ovakve ekipe Baskonije. Izgleda da u redovima španskog tima jesu. Španski tim preuzeo je Velimir Perasović, koji je vodio tri puta do sada u trenerskoj karijeri.
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Ostavlja italijanski stručnjak Baskoniju na dnu tabele Evrolige sa samo jednom pobedom, ali i na vrhu španskog prvenstva posle tri odigrana meča. U Evroligi su pobedili samo Olimpiju Milano u drugom kolu, dok su poraženi od Valensije, Bešiktaša, Dubaija i Olimpijakosa, poslednja tri navedena meča kod kuće. Nije išlo, ne štima više, i odlučili su da je najbolje da dođe do rastanka i da i jedni i drugi potraže nešto novo.
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Posle nešto više od godinu dana saradnje, Baskonija je saopštila Galbijatu da može da spakuje kofere jer je ugovor raskinut.
"Baskonija i Paolo Galbijati okončali su saradnju koja je počela u avgustu 2025. godine. Klub je danas obavestio italijanskog stručnjaka o odluci da raskine ugovor s njim, čime je Galbijati završio mandat na klupi baskijskog tima. Hvala ti puno, Paolo", stoji u saopštenju španskog kluba.
Galbijati je vodio ekipu na ukupno 87 utakmica, od čega 43 u Evroligi, 40 u španskoj ligi i četiri u Superkupu i Kupu kralja. Upravo u Kupu kralja Baskonija je pod njegovim vođstvom osvojila trofej prošlog februara.