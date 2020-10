Partizan nikada u istoriji nije krenuo sezonu ABA lige sa 0-3 i to će gledati da spreči na gostovanju FMP-u od 21 čas u Železniku. Crno-beli su došli u situaciju da već u trećoj utakmici ABA lige nemaju prava na grešku.

Došli smo do statistike da je Partizan još dva puta, kao i sada, u sezonama 2015/2016 i 2017/2018, imao skor od dva poraza na startu sezone. Ove sezone Partizan je izjednačio najgori skor u prva dva meča sezone. I želeće kako god zna da da prekine trend.

Na sve to, ova utakmica dolazi posle užasnog gostovanja Uniksu gde su crno-beli pokazali sve mane. Parni valjak je krenuo sezonu sa četiri poraza na prvih pet utakmica, jasno je da je pritisak veliki i na igračima i na treneru Vladu Šćepanoviću.

Partizan je na gostovanju Uniksu imao samo deset asistencija, samo osam skokova u napadu i to je nešto na čemu mora da radi. Grešaka je bilo mnogo, u izobilju, a samo ih je Erik Mika imao pet.

Suštinski crno-beli ne bi “smeli” da kiksnu večeras, poraz bi eventualno mogao da bude opasan i po ostanak Šćepanovića na klupi Partizana. Ukoliko Partizan nastavi da igra tanko, pre svega ukoliko ne bude podigao nivo borbenosti i agresivnosti, ni eventualna pobeda crno-belih nad FMP-om ne bi previše donela.

Parnom valjku je potrebna bolja igra. Potrebna je pobeda, ali i mnogo više od toga - igra. A to crno-belima neće biti lako posle svega što su prošli jer će igrati protiv odmornijeg rivala, ako se o umoru može pričati na startu sezone.

O tome je govorio i trener Šćepanović.

“Očekuje nas duel protiv ekipe koja će nas dočekati maksimalno motivisana i spremna nakon što se sedam dana pripremala za nas. Ukoliko želimo da ih savladamo, oprez, koncentracija i borbenost moraju biti na najvišem nivou tokom cele utakmice. U dosadašnjem delu sezone nismo pokazali svoj potencijal koji je ogroman, ali verujem da ćemo već od ove utakmice početi da igramo dobro u kontinuitetu", poručio je Šćepanović.

Partizan u poslednje vreme ima uspešan niz protiv Pantera, a crno-beli su dobili četiri poslednja susreta protiv ovog protivnika. FMP u poslednje vreme ne igra dobro, poraz od Splita sigurno nije prijao timu Vladimira Jovanovića. Ukupno gledano zvanične utakmice, FMP je poražen na poslednja četiri meča od pet.

"Posle poraza u Splitu, u goste nam dolazi jedna od najjačih ekipa u ligi. Partizan je zadržao gotovo ceo tim od prošle sezone, pojačao ga sa nekoliko iskusnih i kvalitetnih igrača, a sigurno da pored lošijeg starta ima najveće sportske ambicije. Sa druge strane, mi ćemo konačno biti kompletni i u situaciji da predstavimo neke mlade igrače. Tu pre svega mislim na Popovića i Pecarskog, ali i druge koji treba da potvrde talenat. Naravno da pored toga imamo veliki sportski motiv da igramo dobru košarku, sa puno trčanja i energije. Ukoliko budemo na visini zadatka, mislim da i protiv favorita, možemo da igramo ravnopravan meč i dođemo do dobrog rezultata”, rekao je trener FMP-a Jovanović.

Marko Pecarski i Vil Mozli (© Star sport)

U Kazanju u sastavu crno-belih nije bilo Rašona Tomasa, kao ni Brajana Angole. U sastavu je bio Novica Veličković, ali nije igrao.

Sa druge strane, Nikola Janković je bio neko nije bio najbolji u ekipi, ali kod njega voljni moment nije bio upitan. Borio se koliko je mogao. To najavljuje i protiv FMP-a.

“Težak i važan ispit za nas na kojem je važno da pokažemo zrelost, hladnu glavu i borbenost za svaku loptu. FMP protiv nas uvek igra sa maksimalnom motivacijom i željom da svaki naš propust kazni. Na nama je da im to ne dozvolimo. Siguran sam da je kvalitet na našoj strani, ali to moramo da pokažemo na terenu", istakao je Janković.

Sava Lešić ističe da porazi Partizana pred ovaj meč ne moraju ništa da znače.

“Utakmica protiv Partizana je veliki izazov za nas, za mladu i novu ekipu. Pogotovo posle prethodnog kola, protiv Splita, gde smo se pokazali u lošem svetlu. Želimo da to ispravimo i pariramo Partizanu. Nadam se da uz borbu, agresivnost i čvrstinu, možemo do šanse. Iako je Partizan loše ušao u sezonu, uz par poraza, to ne sme da zavara. To je jaka ekipa, sastavljena od dosta iskusnih i kvalitetnih igrača. Ipak, verujem da naša mlada ekipa, uz veliku borbu, može da parira Partizanu. Samo treba da budemo koncentrisani i fokusirani na našu igru i učinimo sve da izgledamo što bolje na terenu”, rekao je Lešić.

Vreme je za još jedan obračun srpskih timova u ABA ligi. FMP čeka Partizan.

ABA - 3. KOLO

Petak

Cedevita Olimpija - Split 94:66

/Džons 19 - Luković 12/

Subota

17.00: (1,85) Igokea (hendikep -23.5) Primorska (1,85)

19.00: (1,17) Budućnost (20,0) Borac (5,50)

21.00: (3,90) FMP (16,0) Partizan (1,30)

Nedelja

17.00: (3,05) Cibona (15,0) Mega (1,45)

20.00: (1,25) Crvena zvezda (17,0) Mornar (4,40)

Ponedeljak

18.00: (1,60) Zadar (14,5) Krka (2,55)

*** kvote su podložne promenama