Partizan dan pred derbi ozvaničio novo pojačanje: Antonio Rivs u Beogradu

Rivs pokriva poziciju beka, što ultimativno jeste bilo potrebno Partizanu. Odnosno, potreban je neko sa poenima u rukama pored Karlika Džonsa. S tim da će Rivs, kao i Itan Tompson , morati da se navikne na evropskiu košarku, pa ovaj potez jeste malo nejasan.

Takođe, utisak je da je Partizanu mnogo potrebniji bio neki krilni igrač koji pokriva pozicije tri i četiri.

Rivs je proveo dve godine u NBA ligi nastupajući za Nju Orleans Pelikanse (u koje je trejdovan iz Orlanda odmah nakon drafta) i Šarlot Hornetse. U Pelikanima je i dobio kakvu takvu šansu i odigrao je 44 utakmice na kojima je prosečno beležio 6,9 poena na 15 minuta po utakmici.

Za Šarlot je upisao samo deset nastupa i uglavnom je igrao za razvojni tim te franšize. U Dži ligi je bio na 19,6 poena u proseku uz 42,6% iz igre i 40,6% za tri poena. Beležio je četiri skoka i 1,7 asistencija po utakmici.

Sezonu pre je bio još impresivniji sa 25,6 poena po meču. Međutim, nije mogao da se probije i ostane u NBA ligi. Pred start ove sezone je potpisao za Ajova Vulvse, ali je ipak rešio da je Evropa put kojim treba da krene.

Videćemo koliko može da pomogne Partizanu, koji nastavlja da traži pojačanje na poziciji krila.