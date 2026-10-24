Partizan doveo zver! Rivs odmah doneo pobedu

Vreme čitanja: 6min | sub. 24.10.26. | 22:32
Antonio Rivs debitovao i pogodio ključan koš za pobedu crno-belih u Subotici
Još jedna luda utakmica Partizan Mozzart Beta i još jedna pobeda! Ovoga puta u ABA ligi u Subotici protiv sjajnog Spartaka. Apsolutni junak pobede je novopridošli Antonio Rivs, koji je odradio tek jedan trening sa novom ekipom, ali je odmah doneo trijumf pošto je pokazao neverovatan napadački kvalitet kada se utakmica lomila. Na kraju je hladnokrvno pogodio koš za konačnih 82:80 čime se crno-beli tim realno izvukao u samom finišu.
Rivs je u Beograd sleteo u četvrtak, pogledao večiti derbi u Areni, u petak odradio prvi trening sa timom, a već u subotu seo na autobus, stigao na sever Srbije i ubacio 11 poena. Brojka koja sama po sebi možda ne deluje spektakularno, ali ko god je gledao ovu utakmicu zna o čemu se radi. Većinu ovih poena ubacio je u trenucima kada se meč lomio, pokazavši neverovatnu lakoću postizanja poena iz svih pozicija. Bilo je tu teških šuteva, elegantnih floutera, ali se najviše pamti meč-viner u samom finišu, kada je sjajnim driblingom izbacio Danila Nikolića i pogodio dugu dvojku za pobedu.
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Imao je Spartak priliku da dođe do potpunog preokreta, pokušali su domaćini čak tri puta za redom da pogode šut za tri poena u poslednjem napadu, ali su crno-beli odigrali dovoljno čvrstu odbranu i iščupali još jedan dramatičan trijumf.
Koliko je zapravo meč bio lud pokazuje i sam početak — Partizan je krenuo spektakularno i brzo stekao 11 poena prednosti zahvaljujući pravoj kanonadi Itana Tompsona. Očigledno je ovo bio pravi trenutak da i ovaj momak pokaže zbog čega je doveden u Humske i zašto se od njega očekuje da bude idealan partner u tandemu sa Karlikom Džonsom, koji je ovu utakmicu presedeo na klupi radi odmora posle ogromne potrošnje u derbiju. Tompson je u prvom poluvremenu bio nezaustavljiv i ubacio čak 21 poen, pa je delovalo da će Partizan rutinski privesti meč kraju. Ipak, stvarnost je bila potpuno drugačija.
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Kada je Itan Tompson stao — a u potpunosti je stao pošto je u nastavku ubacio svega dva poena — Spartak je preuzeo potpunu kontrolu. Subotičani su preokrenuli i u jednom momentu drugog poluvremena i sami imali velikih 11 poena prednosti. Tada je na scenu ponovo stupio Alesandro Pajola.
Italijanski reprezentativac i heroj evroligaškog derbija počeo je maestralno da diriguje igrom. Igrao je spektakularnu odbranu na lopti, a njegova izuzetno važna trojka pokrenula je ključnu seriju crno-belih u samom finišu, koju je na najlepši način krunisao Antonio Rivs, koji je u pojedinim momentima izgledao kao da pleše sa loptom po parketu. Naravno, nije sve bilo savršeno, uočljivo je bilo nekoliko izgubljenih lopti jer se Amerikanc još nije upotpunosti uigrao sa timom, ali ako je ovo naznaka onoga što Đoan Penjaroja može da očekuje od njega, već sada se može konstatovati da je Partizan doveo pravu napadačku zver.
Što se tiče drugog pojačanja, Roberta Franksa, na njegov debi navijači će verovatno čekati do naredne nedelje. Ostaje pitanje da li će priliku dobiti već u evroligaškom duplom kolu, pošto crno-bele sada očekuju dva vezana gostovanja — najpre u Vilerbanu protiv Asvela, a potom i u Kaunasu protiv uvek neugodnog Žalgirisa.
Ipak, sa ovakvim Rivsom i odmorenim Karlikom Džonsom spremnim za povratak na parket, niko unapred neće smeti da otpiše Partizan Mozzart Bet.
SPARTAK - PARTIZAN MOZZART BET 80:82
/15:23, 24:22, 26:12, 15:25/
Dvorana: Dudova šuma
Sudije: Stefan Atomulese, Vojkan Živković, Nikola Domazet
Spartak: Kolman 4, Drobnjak 12, Pipkins 7, Jeremić 5, Lazarević 6, Tofoski -, Cerovina 2, Gegić 8, Ilić 9, Omić 8, Bodrožić, Nikolić 19.
Partizan Mozzart Bet: Olman 9, Vildoza 3, Tompson 23, Nakić 2, Tanasković 8, Stivens 6, Rivs 11, Hejs 11, Lakić -, Pajola 3, Lovernj 6, Si -.
ABA LIGA - 5. kolo
Četvrtak
Široki – Slovan Bratislava 91:98
/Luis 24 – Bjukenan 24/
Petak
Kluž - Studentski Centar 100:78
/Livingston 16 - Uskoković 19/
Borac Mozzart - FMP Železnik 95:87
/Spir 24 - Kovačević, Nil 17/
Cibona - Krka 99:84
/Mekdžil 21 - Boldvin 22/
Subota
Cedevita Olimpija - Budućnost 81:95
/Lomažs 18 - Džons, Smit 16/
Beč - Mega 88:94
/Šerfild 25 - Lučić 25/
Igokea - Crvena zvezda 80:81
/Stefanović 18 - Karter 18/
Bosna - Dubai 83:93
/Peri 20 - Kondić 17/
Spartak Subotica - Partizan Mozzart Bet 80:82
/Drobnjak 12 - Tompson 23/
Nedelja
18.00: (1,45) Zadar (16,0) Ilirija (3,20)
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