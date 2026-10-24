Partizan doveo zver! Rivs odmah doneo pobedu

Imao je Spartak priliku da dođe do potpunog preokreta, pokušali su domaćini čak tri puta za redom da pogode šut za tri poena u poslednjem napadu, ali su crno-beli odigrali dovoljno čvrstu odbranu i iščupali još jedan dramatičan trijumf.

Koliko je zapravo meč bio lud pokazuje i sam početak — Partizan je krenuo spektakularno i brzo stekao 11 poena prednosti zahvaljujući pravoj kanonadi Itana Tompsona. Očigledno je ovo bio pravi trenutak da i ovaj momak pokaže zbog čega je doveden u Humske i zašto se od njega očekuje da bude idealan partner u tandemu sa Karlikom Džonsom, koji je ovu utakmicu presedeo na klupi radi odmora posle ogromne potrošnje u derbiju. Tompson je u prvom poluvremenu bio nezaustavljiv i ubacio čak 21 poen, pa je delovalo da će Partizan rutinski privesti meč kraju. Ipak, stvarnost je bila potpuno drugačija.

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Kada je Itan Tompson stao — a u potpunosti je stao pošto je u nastavku ubacio svega dva poena — Spartak je preuzeo potpunu kontrolu. Subotičani su preokrenuli i u jednom momentu drugog poluvremena i sami imali velikih 11 poena prednosti. Tada je na scenu ponovo stupio Alesandro Pajola.

Italijanski reprezentativac i heroj evroligaškog derbija počeo je maestralno da diriguje igrom. Igrao je spektakularnu odbranu na lopti, a njegova izuzetno važna trojka pokrenula je ključnu seriju crno-belih u samom finišu, koju je na najlepši način krunisao Antonio Rivs, koji je u pojedinim momentima izgledao kao da pleše sa loptom po parketu. Naravno, nije sve bilo savršeno, uočljivo je bilo nekoliko izgubljenih lopti jer se Amerikanc još nije upotpunosti uigrao sa timom, ali ako je ovo naznaka onoga što Đoan Penjaroja može da očekuje od njega, već sada se može konstatovati da je Partizan doveo pravu napadačku zver.