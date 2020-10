Partizan nije dobro krenuo u sezonu, u tri utakmice ima dva poraza u Evrokupu i zato će mu gostovanje Bahčešehiru (18h) biti prava, možda i poslednja prilika za popravni i za povratak na pravi put. Posebno jer je timu podignut moral posle trijumfa u Železniku protiv FMP-a. Jeste u pitanju novo gostovanje, ali nije toliko teško i zahtevno kao što su bili Huventud ili Uniks. Ako je mogao Burž da dobije Bahčešehir u gostima, što ne bi mogao Partizan?

Kao što Partizanu ne cvetaju ruže u ovoj sezoni, isti je slučaj i sa Bahčešehirom koji je nanizao dosta poraza, a treba istaći i da je ovaj tim znao da bljesne i da dobije Darušafaku u gostima. U prošlom kolu Evrokupa Partizan nije blistao, odigrao je katastrofalan meč u Kazanju, glatko je poražen, pa će crno-beli morati da slave da bi očuvali dobre šanse za prolazak u TOP 16 fazu. Već su došli do tog momenta da im je prostor za grešku sve manji sa skorom 1-2.

U dosadašnjim utakmicama, Bahčešehir je davao 80,7 poena u proseku, dok su crno-beli efikasniji sa 82,3. Tim Vlada Šćepanovića je bolji u skoku, bolji u ofanzivnom skoku, bolji je i u ukradenim loptama, a u asistencijama su oba tima izjednačena.

Najbolji strelac Bahčešehira je Perez sa 17,7 poena u proseku, a tu je odmah iza njega prva udarna igla Erik Grin sa 17 poena u proseku. Akpinar dodaje 10. Kod Partizana su najefikasniji Rašon Tomas sa 18,5 poena, Jaramaz daje 13, a Miler Mekintajer 12 poena.

Trener Parnog valjka, Vlado Šćepanović, pod priličnim je pritiskom i eventualna pobeda u ovom susretu bi mu mnogo donela.

"U ovom veoma teškom periodu, napornom zbog putovanja, gustog rasporeda i teških utakmica moramo pokazati karakter koji je preduslov za dobar rezultat. U ovom sistemu takmičenja gde nemate prava na grešku, gde pre svega nemate vremena za trening i pripremu utakmice, veoma je bitno biti fokusiran, sačuvati koliko-toliko pozitivne energije da se u utakmicama za koje nemate dovoljno vremena za pripremu, oslonite se na principe koji su već postavljeni. Očekujem težak duel, Bahčešehir je ekipa koja igra promenljivo, nisu do sada zabeležili pobedu, ali su namučili Uniks u Kazanju gde su izgubili u poslednjoj sekundi. Ekipa ima kvalitet i svakako treba očekivati njihovu reakciju nakon poraza i u turskom prvenstvu i u Evrokupu", istakao je Šćepanović.





Veliki problem crno-belima prave i povrede Vila Mozlija i Ognjena Jaramaza koji neće na parket u narednom periodu, Mozli zbog skočnog zgloba, Jaramaz zbog povrede šake. To znači da će njih dvojica biti van tima u Turskoj, te da će se u sastav vratiti Brajan Angola koji je presedeo najveći deo utakmica i nije zadobio poverenje kod trenera Šćepanovića.

Ovo bi mogla da mu bude dobra šansa da se pokaže i dokaže. Nije on pravi bek poput Jaramaza, ali možda sada bude šansa da pokaže šta zna, ako dobije neku minutažu. Nije imao sreće prošle sezone kada je sezona praktično prekinuta čim je došao, mada je stigao da se publici predstavi u dobrom svetlu na utakmici protiv Budućnosti.

Centar Erik Mika je takođe jedan od igrača od kojih se očekuju bolje i stabilnije partije. Deluje da se malo navikao, ali će morati da smanji broj izgubljenih lopti.

"Očekujemo tešku utakmicu kao i u svim mečevima Evrokupa, posebno zato što igramo na gostujućem terenu. Kao što znate, već smo odigrali dve utakmice u gostima i one nisu prošle onako kako smo se nadali. Sa ili bez navijača je uvek teško igrati u gostima zbog putovanja. Nadam se da smo naučili lekciju na prethodnim utakmicama i da ćemo se izboriti pobedu", istakao je Mika.

Partizan ove sezone ima dve pobede i četiri poraza, a tim Vlada Šćepanovića nije dobio nijedan meč u gostima u Evrokupu. Ukoliko to sada uradi, biće to još jedan znak ozdravljenja, mada je jasno da crno-beli nisu ni blizu one igre koja se od njih očekuje. To je i sam trener istakao kada je rekao da su crno-beli tek na oko 20% od onoga što mogu.

Posebno će Partizan imati problem što neće moći da računa na pomenutu dvojicu veoma bitnih igrača, posebno su blistali prošle sezone. Mozli nije igrao ništa posebno na startu ove sezone, ali Jaramaz jeste i crno-beli će morati da reše njegov nedostatak u igri. Od crno-belih se očekuje da prorade. I zaigraju kako mogu.

