Košarkaški klub Partizan više nema ni evrocent duga prema legendarnom treneru Dušku Vujoševiću, saopštio je predsednik Parnog valjka Ostoja Mijailović.

On je u izjavi za portal 24sedam rekao da je “dug prema Vujoševiću od danas prošlost“ što je zapravo odgovor na optužbe dugogodišnjeg stručnjaka crno-belih da je klub falsifikovao dokumentaciju...

“Umesto odgovora, Duško Vujošević može da proveri račun u banci. Videće da je priča o dugu Partizana prema njemu od danas prošlost. Još jednom mu hvala na radu, posvećenosti, titulama, igračima koje je razvio, ali i razumevanju za kašnjenja kada ih je bilo… Ubeđen sam da ćemo u njemu imati podršku i iskrenog navijača i dalje. A da mu niko nikada više neće spočitati da podržava Partizan zbog toga što mu aktuelna uprava plaća dug koji je nastao u neko drugo vreme”, rekao je Mijailović za 24sedam.

Podsetimo, Vujošević je u nedavnom razgovoru za Sportklub govorio o visini duga, neisplaćenim dugovanjima i dogovorima koji nisu ispoštovani...

“Sve što smo mogli da čujemo i pročitamo pre nekoliko dana bi možda zahtevalo neki odgovor ili objašnjenje, ali tada bi se nad Partizanom naslađivali oni koji ga ne vole. Ne želim to da radim, ali ipak moram da napomenem kako ova Partizanova uprava nikada ništa nije falsifikovala. Ozbiljni smo ljudi, posao koji smo preuzeli radimo savesno, a preuzete finansijske obaveze ispunjavamo najbolje što možemo“, dodao je prvi čovek Partizana za 24sedam.

Vujošević je četiri puta tokom karijere vodio prvi tim Partizana. Prvo od 1986. do 1989. godine pošto je prvo godinu dana bio asistent Vladislavu Lučiću. Potom se vratio u Humsku 1 za sezonu 1990/91, da bi u periodu od 2001. do 2010. godine napravio istorijske rezultate, a pre svega je odveo tim na Fajnal for Evrolige u Parizu gde je jedna lopta odlučila pitanje finaliste protiv Olimpijakosa. Njegov poslednji mandat trajao je od 2012. do 2015. godine, posle čega je radio u Limožu, nacionalnom timu Bosne i Hercegovine, te Klužu gde je i danas.

Bio je trener godine u Evroligi 2009, a kao šef stručnog štaba Partizana osvajao je evropski Kup Koraća 1989, prvenstvo SFRJ 1987, te pet Jadranskih liga, šest titula prvaka Srbije i još pet šampionskih kruna Srbije i Crne Gore. Uzeo je i dva jugoslovenska kupa, po jedan SFRJ i SRJ, kao i tri domaća Kupa Radivoja Koraća.

