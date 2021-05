Košarkaši Partizana odigrali su i drugi prijateljski meč sa Vojvodinom, ovoga puta u maloj dvorani Spensa, gde su još jednom potvrdili razliku u kvalitetu u odnosu na sastav Miroslava Nikolića.

Crno-beli su slavili sa 81:62, statistički učinak igrača je bio u potpuno drugom planu, već je želja stručnog štaba Aleksandra Matovića da dostigne željeni ritam za specifično takmičenje, kao što je predstojeći Super plej-of, gde ih čeka Mladost iz Zemuna.

"Generalno, zadovoljni smo rezultatom, a na drugoj strani je specifična situacija, pošto se nalazimo u nekoj fazi priprema za sezonu. Još uvek smo teški, ne trčimo onako kako bismo želeli. Na nama je da analiziramo da li je to produkt nekog prethodnog rada ili su to neke mane koje još treba da ispravljamo", rekao je Matović posle meča.

Problem stvara to što je najveći deo timova iz domaćeg prvenstva otišao na odmor, pa je teško pronaći pravog sparing partnera u ovom trenutku.

"Kakva je situacija za nas, takva je praktično i za sve ostale učesnike Super plej-ofa. Specifično je i to što su svi timovi završili sezonu i ne treniraju, orijentisani smo na one timove koji igraju plej-of i sa kojima se u prvoj fazi ne možemo sastati. Igraćemo protiv Zlatibora u subotu, zatim protiv Borca iz Čačka. Pokušavamo da budemo u nekoj takmičarskoj formi, a da budemo u fazi priprema. Praktično se iz faze priprema ulazi u neku fazu ispadanja. Mislim da do sada niko nikad nije igrao ovu fazu, tako da se svi treneri suočavaju sa istim problemima kao i mi", dodao je Matović.

Veličković, Tomas i Zagorac nisu igrali, a priliku da se dokaže dobio je Aleksa Stepanović, nova konkurencija na poziciji četiri.

"Aleksa je nov igrač tima, dobio je više minuta da bismo videli ono što možemo da očekujemo od njega. Da se uklopi u sistem. Novica, Tomas i Zagorac su imali nekih sitnih problema sa povredama", zaključio je Matović.