Partizan Mozzart Bet skautirao pred duplo kolo: Žalgiris silovito po Asvelu

Koliko može Asvel da bude opasan kada ih ide šut spolja i kada odigraju makar neku pristojnu odbranu, videlo se u prvih pet minuta utakmice. Iako su veoma loše otvorili meč, trojke pogađaju zaredom Krauder, Vašington i Mils i od minus sedam ekspresno dolaze do izjednačenja. Znaju da budu trn u oku svima kada se rastrče i raspucaju, ali u reketu ne mogu ništa da brane. Valančijunas je dominirao protiv Bolomboja, pridružio mu se i Tubelis, a još na sve to kada krenu da pogađaju Sliva, Edvards i Sterling Braun... Ništa bolje od minusa od devet poena na poluvremenu za protivnika ne može da bude. Čim malo stane šut, Asvel je osuđen praktično na propast, samo nekako da preživi.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Nisu nikako uspevali da odgovore i da nekako pokušaju da Žalgiris uvedu u svoj ritam, što je domaćin sve kažnjavao i došao do dvocifrenog viška. Maltene su svi bili raspoloženi, još kada Butkevičijus i Ulanovas krenu da pogađaju trojke, loše vam se piše. Malo po malo i velika prednost otišla je u nebesa, pa je domaćin na poluvreme otišao sa velikih +16. Sigurno i bez problema, posle dominantnog prvog poluvremena. Pošto su imali +16, to je automatski značilo da ste zbog benefita Mozzart Relax odmah mogli da zaokružite keca i da uživate!

Nije se ništa promenilo posebno ni u trećoj četvrtini. Šta god da proba Asvel, ne ide. Pokušali su malo da naprave problem kada su izlazili visoki igrači, spuštao je Toni Parker petorku i pokušao da pretrči domaćina, da se igra brzo i da se mnogo šutira, što je više išlo u korist litvanskoj ekipi. Došli su i do +21 u jednom trenutku posle trojke Loa, na tri i po minuta do kraja, kada je samo krenulo da se postavlja pitanje dokle taj višak može da ide. Zaboravio je Toni Parker da ima tajm-aute, koje nije tražio dok je serija trajala, pa je posle trojki Slive i Brauna to otišlo i na +25 dok se nije setio za minut odmora, a pred poslednjih deset minuta je Žalgiris bio na +22.

Jasno je bilo da će četvrta četvrtina biti jedna u stilu neobavezne košarke, mada se nisu glavni igrači odmarali, već je Žalgiris nastavio da zatrpava protivnički koš nemilosrdno. Do stotke su došli na tri i po minuta do kraja, što je bilo drugi put ove sezone da su ubacili 100 poena. Odradilo se još tih nekoliko minuta i Žalgiris je mogao da upiše pobedu.

Do trijumfa su ih predvodili Karsen Edvards sa 16, Jonas Valančijunas sa 15 poena i osam skokova, Tubelis sa 14, Sejben Li sa 12 poena i sedam asistencija i Sterling Braun sa 11 poena. Kod Asvela su se istakli Ugo Beson sa 13, Džej Krauder sa 12 poena i šest skokova i Fodžo Dada sa deset poena.

EVROLIGA - 7. kolo

Sreda:

Hapoel Tel Aviv - Virtus 90:81

/Ledej 22 - Alston 12/

Četvrtak:

Anadolu Efes - Bešiktaš 89:80

/Pejn 22 - Omoruji 16/

Bajern Minhen - Dubai 91:107

/Vašington 17 - Kabengele 24/

Makabi - Real Madrid 99:113

/Klark 20 – Kampaco 21/

Panatinaikos - Baskonia 85:79

/Lesor 20 - Hejs 18/

Olimpija Milano - Barselona 81:89

/Barnel 15 – Panter 17/

Partizan Mozzart Bet - Crvena zvezda 85:82 (75:75), posle produžetka

/Džons 26 - Džons 22/

Petak:

Žalgiris - Asvel 105:85

/Edvards 16 - Beson 13/

Olimpijakos - Fenerbahče /u toku/

Pariz - Valensija /u toku/