Partizan na oproštaju Veličkovića, u krcatoj Areni, srušio prvaka Evrope!

Odsvirao je Novica Veličković kraj. Bolji oproštaj od voljenog dresa gotovo da nije mogao da poželi. Nije bilo trofeja, ali je upisana velika pobeda. Čak iako je ubeležena na pripremama. Oba tima su već odlično pripremila za predstojeću sezonu, pa su večeras rešila da se odmere. Nije se sticao utisak da je u pitanju meč prijateljskog karaktera. Nije to dozvoljavala ni puna Štark Arena. Pesma nije prestajala sa tribina, a nošeni hukom puleni Željka Obradovića napravili su pravi podvig. Ne ruši se svaki dan najbolji tim Evrope - 92:85.

Od prvog do poslednjeg minuta se vodila velika borba. Pružili su izabranici trofejnog srpskog stručnjaka i Ergina Atamana fantastičnu košarkašku predstavu - dostoju Evrolige. Pod oba koša se vodila žestoka bitka za svaku loptu, nisu se štedeli ni jedni, ni drugi. Bolje je otvorio Partizan, ali je Efes vrlo brzo pokazao da pokoravanje Evrope nije bila slučajnost. Drugi kvartal doneo je nešto tvrđu igru, ali je Partizan uspeo da stekne minimalnu prednost pred veliki odmor. U nastavku takmičarska atmosfera na najvišem nivou. Smenjivale su se ekipe u vođstvu, sve dok se sredinom poslednje deonice Žocovi puleni nisu odlepili. Zaigrali su sjajno Rade Zagorac i Jam Madar, nadovezao se Zek Ledej i prvak kontinenta je oboren.





Odbrana je tokom čitavog susreta bila na visokom nivou. Napad je imao strpljenja. Sjajnu partiju na protivničkoj polovini pružio je Zagorac (15 poena), a u korak ga je ispratio Ledej (14). Jam Madar je pokazao zašto se smatra jednim od najvećih bisera izraelske košarke, protiv turskog i evropskog šampiona brojao je dao 14. Dvocifren je sa 12 poena bio i Kevin Panter.

Odbrani crno-belih najveći problem pravio je srpski tandem. MVP Evrolige Vasilije Micić brojao je do 16, pola koša manje dodao je Filip Petrušev. Ispratio ih je Moerman sa devet poena.





Iako su gostima pripali prvi poeni na utakmica, košarkaši Partizana su odličnu otvorili susret. Posle primljenih poena, napravili su seriju 8:0 i stekli prvu osetniju prednost. Uzvratio je Efes, prišao na poen zaostatka (13:12), ali je potom usledila nova serija crno-belih. Pogađali su Ledej, Kuruc, a onda je u seriju ušao i mladi Jam Madar. Obradovićevi puleni su serijom 9:0 stigli do prve dvocifrene prednosti na meču.

Ipak, sa druge strane terena je bio aktuelni prvak Evrope, koji je ulaskom Micića i Petruševa dobio novu energiju. Topila se prednost Partizana, da bi se na kraju i potpuno istopila. Efes je podigao obrtaje i do kraja prve deonice stigao do poravnanja (23:23).

U nastavku, daleko tvrđe. Igralo se poen za poen, oba trenera su poslala na klupu ključne igrače. Sredinom deonice se na povredu posle nezgodnog doskoka požalio Alen Smailagić. Uz pomoć fizioterapeuta je napustio parket, kako bi mu se ukazala pomoć. Bilo je i malo srljanja na obe strane u nastavku, sve dok se na parket nisu vratili ključni igrači. A onda, atmosfera u dvorani se u momentu zapalila. Sa klupe je ustao Novica Veličković. Zakoračio je na parket uz zaglušujuću pesmu sa tribina, već u sledećem napadu postigao je prve poene. Rapsodija u Štark Areni. Rezultat je ostao u drugom planu do kraja prvog poluvremena, koje je okončano poenom prednost za domaći sastav (46:46).

Posle pauze i oproštanjnog govora Veličkovića, ekipe su se vratile na teren sa novom energijom. Odmah su Obradović i Ataman bacili najjače karte na sto i počela je sjajna košarkaška predstava. Evroligaškog kalibra. Kako dolikuje. Igralo se ponovo poen za poen, borba pod svakim košem bila je kao da je u pitanju takmičarski meč i to eliminacionog karaktera. Odlično je u tim trenucima igrao mladi Jam Madar. Provlačio se kroz odbranu prvaka Evrope, pogađao sa distance. Ali nije Efes dao rivalu da se odlepi. Vodila se velika borba do kraja deonice, Balbaj je sa linije penala imao šansu da poravna rezultat pred odlazak na odmor, ali je bio neprecizan. Crno-beli na poslednju pauzu odlaze sa dva poena viška (66:64).

Požrtvovana igra u odbranu, sa puno energije i strpljenja u napadu. To je bio recept crno-belih na večerašnjem susretu, pa i u poslednjem kvartalu. Igrali su košarkaški Partizana prsa u prsa sa kontinentalnim šampionom, a onda preko Zagorca i Mura stekli konačno i nešto osetnijih šest poena prednosti na šest minuta do kraja (75:69). Pokušavao je Efes da se vrati, da bi tačku na minut do kraja trojkom stavio Rade Zagorac. Nekih 20 sekundi kasnije spektakl je novom trojkom i efektnim zakucavanjem upriličio večeras odlični Zek Ledej.

PARTIZAN - ANADOLU EFES 92:85

/23:23, 23:22, 20:19, 26:21/

Partizan: Kuruc 6, Panter 12, Glas 3, Ledej 14, Zagorac 15, Koprivica, Dangubić 5, Stepanović, Smailagić, Miletić 6, Veličković 2, Jovanović, Mur 9, Trifunović 6, Madar 14

Efes: Buboa 7, Sajbir 4, Balbaj 2, Gedžim 5, Iliev, Gazi, Moerman 11, Tundžer 7, Micić 16, Anderson 9, Petrušev 15, Danston 9