Sa porazom od Budućnosti, Partizan je verovatno izgubio realne šanse da se plasira u plej-of ABA lige, tako da će se sada fokusirati na Evrokup, odnosno TOP 16 fazu ovog takmičenja. Tu možda leži karta za spas ove sezone Parnog valjka. Crno-beli u lošem raspoloženju idu na noge Metropolitanu (20.45), ali bi eventualnim brejkom značajno poboljšali situaciju.

Partizan je uspešno otvorio ovu rundu, ubedljivo je slavio protiv Trenta, i to možda treba da bude pokazatelj crno-belima kako treba da igraju, mada je Metropolitan ozbiljniji protivnik od italijanske ekipe. Francuski sastav sa klupe predvodi Jure Zdovc, a Levaloa je slavila u prvom kolu protiv Lokomotive i to u gostima. To pokazuje kvalitet i ozbiljnost Metropolitana.

Po pozicijama gledano, Metropolitan bi trebalo da bude najjači Partizanov protivnik jer dolazi sa mesta B1. Ujedno je i najveća nepoznanica. Zato ćemo probati što više da vam ga približimo. Posle dve sezone van internacionalnog nivoa, Levaloa se vratio u Evrokup gde je igrao u četvrtfinalu 2015. godine što mu je i najbolji rezultat.

Prošla sezona je bila prva otkako je Boris Dijao iz patika prešao u predsedničku fotelju. On je prvo igrao za Metropolitan od septembra 2017. godine, da bi 6. septembra 2018. objavio da ide u penziju. Malo manje od godinu dana posle toga postao je i predsednik kluba. Metrpolitan je mlad klub. Osnovan je 2007. godine.

Pre svega, treba reći da je trener ovog francuskog tima nama dobro poznati Jure Zdovc. Slovenački stručnjak je posle neuspeha sa Olimpijom preuzeo Metropolitan i ide mu jako dobro. Dovoljno je reći da je bio prvi u grupi zajedno sa Unikahom, Mornarom, Budućnosti... Od najvećeg neuspeha vrlo brzo počeo je da pravi jako dobre rezultate sa francuskim timom.

Gledaćemo, dakle, sudar dva slovenačka trenera. Šta očekuje Sašo Filipovski?

“Metropolitan je ekipa koja je u prvom kolu iznenadila Lokomotivu iz Krasnodara, u utakmici koju su odigrali zrelo i jako. Imaju dobru ekipu i pokazali su visok kvalitet. Ako odigramo borbeno i mudro, imamo šansu i možemo ih iznenaditi. Čeka nas izazov, u Top 16 fazi takmičenja nema loše ekipe i daćemo sve od sebe da odigramo na visokom nivou. Francuska ekipa se pojačala sa plejmejkerom Stolom, koji ima brz šut za tri poena, stoga moramo da na njemu odigramo dobru odbranu. Sa druge strane, imaju brze i jake igrače ispod koša, brzi su u tranziciji i napadaju jedan na jedan. Igraju košarku koja je mešavina francuske košarke i sistema igre koji je uspostavio trener Zdovc”, istakao je Filipovski.





Od igrača, najzanimljivije ime u Metropolitanu je Entoni Braun, bivši košarkaš Partizana. Neslavno je završio sa crno-belima, ostaće upamćen kao jedno od najlošijih pojačanja u istoriji kluba, ali u Metropolitanu je našao jako dobru ulogu. Zapravo, jedan je od najboljih igrača ovog tima. U proseku postiže 13,4 poena uz 45,7% šuta za tri poena. Beleži i četiri skoka po utakmici.

Pored njega, najbolji pojedinci u napadu su Rob Grej i Arči Gudvin sa po 14,5 poena u proseku. Gudvin je stigao krajem novembra i očigledno se dobro uklopio. Levaloa u Asemu Mariju i Bastijanu Pinou ima još dvojicu igrača koji u proseku daju dvocifren broj poena.

Ofanzivno je ovo snažan tim, ali je i pobediv, što je pokazao Mornar u Baru kada je bio bolji sa 89:78. Ako je mogao Mornar, može možda i Partizan. Budućnost je takođe u grupi bila bolja od Metropolitana, u gostima. Kod kuće je poražena od izabranika Jura Zdovca.

Partizan u Francuskoj čeka težak zadatak... To kaže i novi plejmejker Partizana, Džoš Perkins, koji je pružio dobre partije u prve dve utakmice.

"Metropolitan je još jedan kvalitetan tim koji ima dobre bekove, dobre šutere i sa razlogom igraju u Top 16. Ovaj meč je još jedan test za nas, ali mu se radujemo. Ključ za pobedu biće timska odbrana, zajednička timska igra, kroz koju ćemo sprovesti u delo trenerovu strategiju za ovu utakmicu. Moramo da igramo jedni sa drugima i jedni za druge i to će nas dovesti do pobede", poručio je Perkins.

Partizan će se sada maksimalno fokusirati na Evrokup, a teško da bi mogao da učini bolju stvar za sebe kao što bi to bilo u slučaju pobede na ovoj utakmici.

Inače, biće ovo prvi susret Metrpolitana i Partizana.