Krenuo je Partizan u Evrokupu, vreme je da otvori sezonu i u ABA ligi.

Prvi protivnik Partizana na Jadranu biće Borac iz Čačka, tim koji je ovog leta ušao uz Split u prvi rang, potpuno zasluženo. Crno-beli će utakmicu protiv tima iz Čačka igrati u Hali sportova "Ranko Žeravica". Meč je na programu od 21 čas, bez prisustva publike.

Zanimljivo je što se Partizan ovako vraća kao domaćin u Halu Sportova za koju ga vežu lepa sećanja iz prošlosti. Novobeogradska dvorana koja nosi ime legendarnog Ranka Žeravice, kultno je mesto za navijače košarkaškog kluba Partizan. Ovaj sportski objekat zauzima posebno mesto u srcu svakog kome su crno-bele boje jer su u njoj ostvareni neki od najvećih uspeha u istoriji Partizana.

Crno-beli su do 1991. godine igrali u toj hali, a onda se definitivno preselili sa druge strane Brankovog mosta, u Pionir. Poslednji Partizanov zvanični meč odigran pre selidbe bio je u sezoni 1990/1991, kada su crno-beli odmerili snage u finalu domaćeg prvenstva sa tadašnjim šampionom Evrope, Jugoplastikom. Od pomenutog duela sa Jugoplastikom prošlo je 20 godina do prve sledeće zvanične utakmice u kojoj je Partizan kao domaćin igrao u Hali sportova. Bilo je to u oktobru 2011, kada je Partizan zbog zauzetosti Pionira dočekao Krku u Jadranskoj ligi.

Bilo je i posle toga utakmica u Hali Sportova, ali, sada je u pitanju neka druga priča, 2020. je godina i Partizan će tu igrati zbog uticaja virusa korona i zauzetosti Arene. Igrao je tu i pripremne utakmice, tako da je imao vremena da se privikne i adaptira.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Biće važno crno-belima da savladaju Borac i da pobednički krenu na Jadranu posle tesnog poraza u Badaloni kada nisu imali snage, a pre svega koncentracije, da privedu utakmicu kraju. Crno-beli u prvom kolu Evrokupa nisu mogli da računaju na Brajana Angolu i Novicu Veličkovića, a nije minutažu imao ni Rade Zagorac koji je imao problema sa leđima.

Partizan je već imao priliku da igra protiv Borca na pripremama i da oseti protivnika kog će dočekati u prvom kolu ABA lige. Tada je bila pobeda Parnog valjka, ali nije to bilo previše ubedljivo.

“Ekipa Borca je i pre tri nedelje pokazala na našoj pripremnoj utakmici da će biti težak protivnik za sve u ABA ligi. Očekujem dobru utakmicu, očekujem da iz meča u meč podižemo nivo svoje igre i beležimo pobede. Iako igramo kao domaćini, faliće nam publika da bi to na pravi način osetili prednost domaćeg terena. Opet, to je stara tema i stvar na koju ne možemo da utičemo, već samo da se trudimo da budemo najbolji u datim okolnostima", istakao je Šćepanović.





Centar crno-belih, Nikola Janković, pred ovaj duel poručio je da Borac ima dosta kvaliteta i u odbrani.

"Borac je čvrsta i kvalitetna ekipa. Igrali smo protiv njih tokom priprema, mnogiih predstavljaju kao napadački tim, eli oni i u odbrani igraju na dosta visokom nivou. Pripremićemo se tokom današnjeg dana da budemo sutra na visini zadatka. Imamo veliku želju da pobedom otvorimo takmičenje u ABA ligi. Ako odigramo odbranu kako znamo, bićemo pravi", poručio je Janković.

Borac je tokom leta produžio ugovor s Radovanom Đokovićem i Brajsom Džonsom, koji su već označeni kao vođe ovog tima.

Tim iz grada na Moravi angažovao dvojicu stranaca. To su bek Derik Torton i Entoni Smit, koji igra na obe krilne pozicije. Obojica su mladi, imaju po 23 godine, a ovo im je prvo profesionalno iskustvo, ali kao košarkaši iz SAD trebalo bi da prave razliku. Još jedno pojačanje Borca je ponajbolji igrač Novog Pazara iz prošle sezone - Aleksa Novaković. Mladi krilni košarkaš, koji je prošle godine iskusio atmosferu igranja regionalne košarke, ali u ABA ligi.

Borac bi ove sezone trebalo da bude kamenčić u cipeli mnogim ekipama, a videćemo koliko će na startu moći da se suprotstavi favorizovanom Partizanu.

Crno-beli su prošle sezone imali prvo mesto pred plej-of, dobru priliku da napadnu trofej, ali se sve završilo onako kako se završilo. I sada moraju iznova da grade. Prvi korak je - Borac.

U preostalim utakmicama danas sastaće se Budućnost i Split, odnosno Igokea i Mega.

ABA liga, 1. kolo

Petak

FMP - Primorska 84:65

/Lešić 20 - Vončina 17/

Subota

17.00: (1,35) Igokea (16,0) Mega Bemaks (3,50)

19.00: (1,05) Budućnost (27,0) Split (10,0)

21.00: (1,07) Partizan (25,0) Borac (8,50)

Nedelja

17.00: (3,05) Zadar (15,0) Mornar (1,45)

20.00: (1,15) Cedevita (20,0) Krka (6,00)

Ponedeljak

18.00: (5,50) Cibona (20,0) Crvena zvezda (1,17)

*** kvote su podložne promenama