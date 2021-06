U Jadranskoj ligi nije išlo, u Superligi i te kako može! Košarkaši Mege pobedili su Partizan rezultatom 94:86 (34:18, 16:24, 25:18, 19:26) i došli na prag prvog finala prvenstva Srbije u klupskoj istoriji!

Partizan je u prvom polufinalnom susretu osetio moć Filipa Petruševa! Novopečeni srpski reprezentativac i velika uzdanica Orlova u predstojećim olimpijskim kvalifikacijama bio je presudni faktor utakmice sa 10 od poslednjih 15 poena svog tima u završnici koja je neočekivano poprimila dramatičnu notu. Susret je završio sa 22 poena (8/13 iz igre, 3/4 za tri), osam skokova, dve blokade, jednom asistencijom i indeksom korisnosti 28 za 26 minuta na parketu.

I baš su njegovi potezi onemogućili Parni valjak da potpuno istopi zaostatak koji je na ulasku u poslednja dva minuta iznosio deset poena (89:79). Rade Zagorac je sa pet uzastopnih poena doneo tračak nade Partizanu s obzirom da je na ulasku u poslednji minut na semaforu pisalo 89:84, ali je onda ključnu odbranu odigrao Petrušev. Na 41 sekund do kraja Petrušev je blokirao pokušaj Ognjena Jaramaza za tri poena, a onda u punom trku otišao do drugog koša gde je položio uz faul Markusa Pejdža za dodatno slobodno bacanje! Videlo se na licu srpskog reprezentativca koliko mu je značilo što protiv crno-belih igra još jednu partiju iz njegovog ovosezonskog spektra, a pošto je pogodio i dodatno slobodno bacanje razlika je otišla na gotovo nedostižnih osam poena (92:84). Zagorac je ponovo bio siguran u sledećem napadu, ali je bilo kasno. Trener Aleksandar Matović nije tražio od svojih izabranika da naprave brzi faul, a Petrušev je iskoristio alej-up asistenciju Jovana Novaka da stavi tačku na prvi trijumf nad Partizanom ove takmičarske godine. Po isteku vremena došlo je i do manjeg koškanja između košarkaša dva tima, ali se sve završilo samo na verbalnom sukobu.

Simonović, Jaramaz i Cerovina (©KK Partizan)

Petrušev je dokrajčio Partizan, a načeo ga je Malkolm Kazalon. Francuski šuter odigrao je svoj najbolji meč u dresu Mege otkako je stigao prošlog leta! Upisao je 23 poena (9/13 iz igre, 4/6 za tri), uz šest asistencija za indeks korisnosti 27. Ne samo što je razigrao Petruševa u važnim trenucima, već je trojkom na dva i po minuta pre isteka vremena ubacio trojku kojom je odbio jedan od poslednjih naleta Partizana.

Igrala se Mega sa pobedom koju je imala naizgled u sigurnim rukama. Sa +17 na ulasku u poslednju četvrtinu (77:60) malo ko je mogao da očekuje da će Partizan uspeti da priđe na samo pet poena minusa u finišu. Videlo se da ekipi Vlada Jovanovića na momente nedostaje iskustva da prelomi susret na vreme u svoju korist, ali ovog puta nisu ispustili pobedu. Koliko je Mega večeras bila bolja od Partizana koji je bio ozbiljno desetkovan bez povređenih Rašona Tomasa, Vila Mozlija i Treja Dreksela govori i to da je susret otvorila rezultatom 25:9, da je na kraju prve četvrtine bilo 34:18, na poluvremenu je ubacila čak 50 poena, dok je u trećoj četvrtini ponovo digla formu. Uz sve to Mega je pogodila čak 15 trojki iz 34 ispaljena hica za procenat uspešnosti od 44 odsto! Partizan je s istog odstojanja odgovorio sa 11 pogodaka iz 29 pokušaja, a zanimljivo je da su oba sastava imala po 40 uhvaćenih lopti. S tim da je Partizan imao dva ofanzivna skoka više.

Prvo ime Matovićevog tima bio je Erik Mika sa 22 poena i 11 skokova, uz dve asistencije za indeks 35. Rade Zagorac je na kraju skupio 20 poena (7/10 iz igre, 2/3 za tri), te pet skokova, dok je Ognjen Jaramaz upisao 16 poena, osam asistencija i četiri izgubljene lopte. Kod Mege solidnu rolu imao je Dragan Milosavljević sa 13 poena, dok su Karlo Matković i Marko Simonović dopisali po 10 poena.

Drugi susret polufinala igra se 3. juna od 19 časova, a domaćin je Partizan.